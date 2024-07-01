華郵專訪 俞大㵢：烏克蘭自助人助值得台灣學習

台駐美代表俞大㵢。中央社

台駐美代表俞大㵢 接受「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家沙魯爾專訪時說，烏克蘭 在俄烏戰爭中先自助而後人助，這是台灣從基輔學到最重要的教訓。

「華盛頓郵報」報導，台北與烏克蘭首都基輔相距約5000英里，但對華府 而言，這兩個處境艱難的首都幾乎是地緣政治上的鄰居。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，基輔當局持續奮力反抗入侵者和收復失地。籠罩在中國揮之不去陰影下的台灣，對此感同身受。

中國國家主席習近平追隨俄國總統普亭（Vladimir Putin）攻打烏國的腳步，試圖犯台掠地的可能性似乎比以往更高。同時，在美國提供新的軍援後，台灣正更加積極準備因應威脅。

俞大㵢告訴沙魯爾（Ishaan Tharoor），對台灣人民而言，俄國入侵烏克蘭使他們對自家門口的危險「產生一些看法，和（看見）一些實際情況」。

台灣去年國防支出比之前的預算提高14%，並已將義務役服役時間從4個月延長至1年。就像烏克蘭一樣，台灣正設法提升不對稱作戰能力，以因應規模龐大、實力更強的侵略者。

台灣官員也注意到，伴隨烏克蘭國防而來的是全體社會的廣泛參與，俞大㵢稱之為「公民韌性」，這提振了烏軍在戰爭爆發最初數月咬牙苦撐、抵擋俄軍入侵的勇氣。

俞大㵢在華盛頓雙橡園接受沙魯爾專訪時說，「你要先幫助自己，別人才會幫你，這是我們從烏克蘭學到最重要的教訓」。

俞大㵢表示，「（中華人民共和國）越是試圖打壓台灣的內部自由和台灣主權，並堅稱台灣是他們『叛離的一省』，事實上越把我們（台灣）往外推」。

俞大㵢指出，台灣企業對中國的投資持續減少，兩岸經濟關係已在過去10年開始降溫。他說，兩國能「共同繁榮」會更好，但中國「必須接受我們是誰，必須接受我們的存在，並且相應地對待我們。」

華府部分專家擔憂，美國大規模軍援烏克蘭，已對華府強化台灣國防構成限制。部分美國會議員也說，華府應將主要焦點放在防堵中國的擴張主義，即使這意味美國將坐視俄國鞏固其在烏克蘭的非法斬獲。

然而，俞大㵢駁斥這種權衡取捨的必要性，他強調「美國是世界大國」，美國「仍有能力因應不同的情況、戰區及挑戰」。

俄烏戰爭造成距離東歐地區遙遠國家的食物和能源價格大受影響，但與中共犯台引發的混亂相比可能微不足道。俞大㵢說，「印太地區爆發衝突將是更糟糕的局面」。

因此，他坦承台灣及其盟友須在其他地方建立一套防禦工事、防禦能力與外交諒解，以遏阻北京效法莫斯科在2022年對烏國採取的行動。

俞大㵢總結說，「我們必須確保習近平每天醒來，看著鏡子對自己說：『我覺得今天不適合（犯台）』」。