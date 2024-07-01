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男駕賓士車加速衝撞台總統府 1小時前先闖AIT按喇叭

民主黨為何讓拜登選又沒備案？紐時：答案很複雜

男駕賓士車加速衝撞台總統府 1小時前先闖AIT按喇叭

記者 翁至成、陳熙文／台北即時報導
有人駕車衝撞台總統府前鋼質花臺，總統府發言人郭雅慧表示，第一時間已將該駕駛交由警方帶返介壽派出所，後續則交由警方釐清案情與行為動機。(圖／台總統府提供)
有人駕車衝撞台總統府前鋼質花臺，總統府發言人郭雅慧表示，第一時間已將該駕駛交由警方帶返介壽派出所，後續則交由警方釐清案情與行為動機。(圖／台總統府提供)

台灣一名49歲杜姓男子今天下午開著外觀噴有「國家認知作戰」、「資安sos入侵」等字眼的賓士轎車，蓄意衝撞總統府前花圃，撞擊力道大，現場憲兵、員警聽聞巨響嚇得查看，並上前控制犯嫌並逮捕，現場無人受傷。杜男在衝撞總統府前，還特別去北市內湖區的美國在台協會（AIT）狂按喇叭抗議，明顯預謀犯案。

影片來源：聯合新聞網

稍早監視器畫面曝光，只見杜男開著白色賓士轎車，行經凱達格蘭大道時，直行突然加速，直直衝撞總統府前鋼製花台，3個鋼製花台應聲向後位移，畫面驚悚。

總統府發言人郭雅慧表示，第一時間已將該民眾交由警方帶返介壽派出所，後續則交由警方釐清案情與行為動機。

警方指出，今天下午4點41分獲報，總統府前有衝撞情事，賓士車駕駛杜男沒有酒駕情事，車內沒有違禁品，但由於事涉公共危險當場逮捕，蒐證後立刻移除車輛，現場無人受傷。

據了解，杜男是預謀犯案，他在衝撞總統府前，於下午3時13分，開同一輛噴有「國家認知作戰」、「資安sos入侵」、「AI改造」、「共識」、「重大國家」等字眼的賓士轎車，在內湖AIT前的車道持續鳴按喇叭抗議，當時維護AIT的保六總隊警員獲報上前處置，杜男不願意下車，僅供稱「我的訴求都寫在車上了」，事後放行，轄區內湖警方以社維法裁處，孰料一小時後，他就開車衝撞總統府。

總統府除了2014年遭民眾駕駛砂石車衝撞總統府，被認為是中華民國遷台後，總統府廳舍遭遇最嚴重的攻擊性維安事件之外，總統府去年也遭民眾開車衝撞，當警方上前逮捕人時，發現嫌犯車內還藏有西瓜刀和瓦斯槍。

有人駕車衝撞台總統府前鋼質花臺，總統府發言人郭雅慧表示，第一時間已將該駕駛交由警...
有人駕車衝撞台總統府前鋼質花臺，總統府發言人郭雅慧表示，第一時間已將該駕駛交由警方帶返介壽派出所，後續則交由警方釐清案情與行為動機。(圖／台總統府提供)
有人駕車衝撞台總統府前鋼質花臺，總統府發言人郭雅慧表示，第一時間已將該民眾交由警...
有人駕車衝撞台總統府前鋼質花臺，總統府發言人郭雅慧表示，第一時間已將該民眾交由警方帶返介壽派出所，後續則交由警方釐清案情與行為動機。(圖／總統府提供)

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