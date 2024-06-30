罷免謝國樑估連署書超過4萬份 9月中下旬投票見真章

面對公民團體「山海公民拆樑行動」罷免案，基隆市長謝國樑持續推動市政，尋求選民認同。圖／基市府提供

台灣公民團體「山海公民拆樑行動」推動罷免 基隆市長謝國樑，發言人李晏蓉今天說，各地連署點今天截止收件，但在7月5日送連署書到選委會前，若再收到合格連署書， 也會一併送件，預計超過4萬份，相信會成案，並推估9月中下旬投票 。

山海公民拆樑行動昨天表示，到28日收到約3萬6千份連署書，考量會剔除因資料錯誤等因素的件事，鼓勵民眾在送件前的最後一個周休2日，前往連署站點繳交連署書，衝高連署數。

李晏蓉說，今天截止收件後，會開始造冊。因為第1、2階段連署人不能重覆，所以第1階段提議連署書收到約1萬份，但只送了4千份到選委會。第2階段開始連署時，有聯絡第1階段未列入送件的連署人，重新參與第2階段連署。目前估計7月5日送件會超過4萬份，並全數送交選委會。

「拆樑」重作不斷，罷免案成案機會高，國民黨 近日也展開「固樑」行動。國民黨主席朱立倫28日到基隆市黨部，主持第三波民主改革──國會改革說明會前，和同黨國民黨市議員齊聲力挺謝國樑。謝國樑預計明天前往中央黨部，共同商討對策。