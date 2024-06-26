綠聲請國會改革釋憲 國民黨團：毀憲亂政是民進黨自己

立法院民進黨黨團總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（右一）、書記長莊瑞雄（左二）等人上午到司法院遞交釋憲聲請書與暫時處分聲請書給憲法法庭書記廳長楊皓清（右二），重申國家只有一部憲法，盼藍綠能接受釋憲結果。記者潘俊宏／攝影

民進黨 團今日就國會改革法案聲請釋憲，國民黨 立院黨團向民進黨團總召柯建銘及民進黨政府喊話，毀憲亂政的不是別人，正是民進黨自己。

國民黨立院黨團指出，依據民進黨團今日舉行記者會時指出，此次修法共計55條修法條文，沒有一條有逐條實質討論。請問民進黨，在立法院司法及法制委員會不要討論、一再藉故拖延不提出修法版本、在委員會提出40次以上散會動議，在院會二、三讀逐條討論時，一再提出散會動議不要討論、攻擊在野黨立委，擾亂議事、攻擊立法院秘書長周萬來的又是誰？不是別人，就是民進黨立委諸公們。

國民黨團表示，民進黨從上到下口口聲聲說，要「四箭齊發」一起聲請釋憲。總統府、行政院、監察院、民進黨立院黨團皆要提出釋憲聲請。但總統府、行政院針對此次修法已提出覆議案遭立法院62票超過半數否決，在憲政體制上，總統府及行政院就必須接受立法院的修法結果。目前外界非議的是，監察院在程序上未經監院院會決議，就逕自由秘書長召開記者會宣布聲請釋憲，不是做實了監察院長期以來淪為民進黨政府東廠的鐵證，尸位素餐甘為民進黨的政治打手（小弟），演都不演了，何來民主？何來遵守法制？

國民黨團強調，過去針對民進黨團針對《三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例》提出釋憲聲請時，大法官 都未裁定暫時處分，嚴守司法權與立法權之分際。而過去憲法法庭僅有三例的暫時處分案，從收案到裁定同意暫時處分，短則5天長則為71天。如今民進黨政府及立院黨團昨是今非、自我矛盾、毀憲亂政至此，大法官是否會配合民進黨打壓國會所代表的多數民意？全民都在看，國際也都在看。

國民黨團總結，在此呼籲15位大法官們，這是歷史的時刻，更是憲政的關鍵時刻，大法官們要做配合民進黨當個黨同伐異的大法官？還是史上留名捍衛民主法治的大法官？都在大法官的一念之間。