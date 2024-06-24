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台開前董座邱復生涉財報隱匿2億新台幣 交保後限出境

記者房荷庭／台北即時報導
台灣土地開發公司前董事長邱復生（中）150萬元交保、限制出境出海、受電子監控。（記者房荷庭／攝影）
台灣土地開發公司前董事長邱復生（中）150萬元交保、限制出境出海、受電子監控。（記者房荷庭／攝影）

台灣土地開發公司前董事長邱復生等人，涉嫌於2019、2020年間，透過創設不實不動產交易，隱匿向民間借款2億元(新台幣，下同，約649萬美元)帳目，涉犯證券交易法之財報不實。台北檢昨指揮調查局台北市調查處搜索6處，約談邱復生及前副總經理等6人到案，檢方漏夜複訊，諭知邱復生150萬元(約4.8萬美元)交保、限制出境出海、受電子監控。

76歲的邱復生為年代集團創辦人暨首任董事長，曾任台灣土地開發、TVBS董事長。

台開公司前副總經理鄭綺麗20萬元交保、會計主管陳婉玲50萬元交保、台開公司主管毛昭凱30萬元交保、涉案謝姓男子10萬元交保。前財務主管郭進福現為證人，訊後請回。

據了解，2019年間台開公司因缺乏資金，向民間單位借款2億多元，不過，台開公司未如實將借款記載於財報中，而是在創設不實的不動產買賣，藉此包裝對外借款及所生利息，導致台開公司於隔年2020年財報不實。

檢調24日搜索6處，搜索台開公司及邱復生住居所等處所，約談邱復生、台開前副總經理、財務主管及會計主管等6人，邱復生晚間7時19分移送台北地檢署，全程不發一語，全案朝涉犯證券交易法第171條第1項第1款之違反同法20條第2項之財報不實等罪嫌方向偵辦。

台開公司24日發出4點聲明：1. 針對檢調調查，公司尊重亦將全力配合。2. 已將相關資料，移交檢調單位查察。3. 台開稍早亦已針對有關事項向檢察官提出告訴，靜候檢調調查。4. 不乏媒體報導與事實相左，盼外界勿多做渲染與揣測。

台開公司為國內的土地開發業者，成立於1964年，初期配合政府開發需求之使命成功開發30個工業區、全台多處商辦及住宅，其股票於1999年股票上市，直到2022年，台開公司因未依法令期限公告申報財報，且遲未完成補正、有金融機構拒絕往來紀錄等情，台灣證券交易所宣布，台開公司符合下市條款，股票於同年8月4日終止上市。

涉案的會計主管陳婉玲50萬元交保。記者房荷庭／攝影
涉案的會計主管陳婉玲50萬元交保。記者房荷庭／攝影
台灣土地開發公司前副總經理鄭綺麗（右）20萬元交保。記者房荷庭／攝影
台灣土地開發公司前副總經理鄭綺麗（右）20萬元交保。記者房荷庭／攝影

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