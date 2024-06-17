中國促加強對台交流 重點放在台「工、青、婦」

廈門航空首批台籍座艙長陳于萱在海峽青年論壇期間受訪，她希望世界、兩岸和平，多一些善意，消除彼此的成見。(記者陳政錄／攝影)

中國透過海峽論壇推動對台民間交流，尤其「工青婦（職工、青年、婦女）」群體成為本屆論壇的重中之重，期間舉辦海峽婦女論壇、職工論壇、青年論壇等，並設有多個平行分論壇，廣邀台灣民眾到中國。在15日下午的海峽婦女論壇開幕式上，中國國務委員、全國婦聯主席諶貽琴說，要講好促進兩岸同胞心靈契合的真情故事，為深化兩岸融合發展增添生機活力。

在第16屆海峽論壇期間在廈門舉辦的海峽婦女論壇，以「姐妹攜手 心心向融」為主題，邀請兩岸及港澳各界婦女近400人參加。

諶貽琴指出，希望兩岸婦女把握歷史大勢，堅守民族大義，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，始終秉持「兩岸一家親」理念，攜手同心守護好中華民族共同家園，為推動兩岸關系和平發展、實現中華民族偉大復興貢獻巾幗智慧和力量。

同一天的「2024海峽職工論壇」也邀請兩岸220多名技藝大師、勞模代表、第一線職工和工會幹部參加，提出三點倡議，喊話兩岸職工要積極營造互利共贏的良好局面。

在此之前，海峽論壇已於14日舉行了海峽青年論壇，並舉辦鄂台青年交流、浙台青年文化交流、魯台青年文化交流、蘇台青年中華優秀傳統文化專場、湘台青年中醫藥文化交流論壇等多個平行活動。

以海峽青年論壇為例，邀兩岸青年等550人參加，作為廈門航空首批台籍座艙長的台青陳于萱受訪時說，她在廈門生活七年，獲得無價經驗，期盼世界和兩岸和平，彼此多一些友善，多一些善意，多一些了解，消除成見；福建海鯊隊台籍教練曾華偉也表示，不論到哪裡發展，做好自己，維持專業，找到能夠發揮的舞台更重要。

參與鄂台青年交流論壇的湖北經濟學院台籍副教授劉其享說，中國高等學校近年快速發展，有較多的空間，而他的研究領域需要實驗室，學校也願意支持，是他選擇西進的原因；台青科(武漢 )眾創孵化空間有限公司董事長王天山建議，有意到中國發展的台青，可以和到過中國的人多交流，並前往實際體驗，才能瞭解更真實的情況。