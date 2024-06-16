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陳其邁轟國民黨財劃法版本 嗆「建議首都移高雄」

記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁對國民黨版本的財劃法大表不滿，認為不該去除面積及人口老化等因素考量，這樣對高雄不公平。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁對國民黨版本的財劃法大表不滿，認為不該去除面積及人口老化等因素考量，這樣對高雄不公平。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄場「反濫權、護民主」行動說明會今天下午在新興區南港里社區活動中心登場，現場人潮爆滿，出席群眾高呼「韓國瑜下台」、「徐巧芯罷免」等口號。市長陳其邁批評，國會改革法案沒有經過充分討論，違反大法官會議解釋，國民黨版本的財劃法沒考慮高雄重工業汙染、面積大及人口老化等因素，乾脆把首都移至高雄。此外，花東建設應循程序按部就班，否則哪有政府，難道是傅崑萁自己在當總統，天下有這種道理嗎？

高雄場說明會今由市長陳其邁領軍8位立委宣講。陳其邁批評，過去王金平當院長，若有人受傷無法參與表決，議事必須先暫停，當年他當立委審服貿條例，張慶忠「半分鐘」通過法案，這次連半分鐘也沒有，沒收討論直接表決，這是過去沒看過的現象，違反大法官會議325條及585條解釋。

陳其邁指出，這幾天煩惱到睡不著，花東建設要花兩兆元預算，他並不反對建設，但未考量地基、地震、颱風等因素，跳過可行性評估、綜合規劃及環評等一步步程序，這比憲法還大，國民黨在立法院說好就過了；交通建設應該要照程序施作，但現在要求十年完工，這哪有政府，根本不需要選總統，等同傅崑萁自己在當總統，天下有這種道理嗎？

陳其邁也針對國民黨版本的財政收支劃分法大表不滿，陳表示，財劃法是民國88年修改，當時是國民黨主導，他也支持要檢討，但目前的方向對高雄不公平，高雄一年碳排是台北市的5倍、面積是11倍大，老人也比台中、桃園多，重工業都在高雄，難道不該對高雄好一點？新版本台北市首都多3％，乾脆他跟賴清德總統建議，首都移來高雄。

陳其邁表示，柯志恩要選市長，應該要支持對高雄有利的財政收支劃分法，接下來大家要關注國民黨、民眾黨怎麼投票？看他們對高雄、南部如何？現在都傅崐萁說了算，朱立倫說也沒效，國民黨都沒聽到人民的聲音嗎？

陳其邁另批評黨產條例，他認為當年很不容易把過去黨的不當財產還給人民，現在卻又要推翻不合理；新國會沒多久卻發生這麼多事情，立委是受人民委託，大家要好好看、好好監督。

民進黨高雄場「反濫權、護民主」說明會今天下午在新興區南港里社區活動中心登場，群眾...
民進黨高雄場「反濫權、護民主」說明會今天下午在新興區南港里社區活動中心登場，群眾高呼「韓國瑜下台」、「徐巧芯罷免」等口號。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄場「反濫權、護民主」說明會今天下午在新興區南港里社區活動中心登場，現場...
民進黨高雄場「反濫權、護民主」說明會今天下午在新興區南港里社區活動中心登場，現場逾500人，不少人站著聽演說。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄場「反濫權、護民主」說明會今天下午在新興區南港里社區活動中心登場，現場...
民進黨高雄場「反濫權、護民主」說明會今天下午在新興區南港里社區活動中心登場，現場逾500人，現場座椅不夠多，不少人站著聽演說。記者徐白櫻／攝影

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