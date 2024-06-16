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蔣萬安頒市長獎給學生 出現扮鬼臉漏網鏡頭

記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安(中)全場頒獎下來，學了許多拍照動作，包括手指愛心、臉頰愛心、雙手高舉大愛心等。(擷自蔣萬安臉書)
蔣萬安(中)全場頒獎下來，學了許多拍照動作，包括手指愛心、臉頰愛心、雙手高舉大愛心等。(擷自蔣萬安臉書)

台北市長蔣萬安今天頒獎給1700多名獲得市長獎的高國中學生，他在開始頒獎前就跟學生說，「今天我是綠葉、作陪襯的，同學領獎時要比什麼姿勢，我會全力配合」，果然各式各樣愛心手勢出籠，還有同學教市長比櫻桃YA，更有人要簽名、自拍、擁抱，蔣萬安來者不拒，不過竟有一張漏網鏡頭，蔣萬安擺出鬼臉，讓網友笑說「全場你最可愛！」

蔣萬安今天頒獎給1700多名學生後，晚間也在臉書祝福今年的畢業生，表示「勇敢追夢吧！」並放上今天的珍貴照片，果然吸引網友狂按讚，有網友留言讚美蔣萬安「全場你最可愛」，還有網友讚「好親民的市長⋯」、「萬安市長PS帥氣活潑有趣」，不過也有網友說「市長很難當，辛苦了！」。

蔣萬安今天在臉書表示，出席頒發北市國、高中市長獎典禮，「同學們的青春創意無限，教了我好多新款拍照動作」，不過其實同學才是今天真正的主角，他來扮演綠葉，相信每一朵紅花的未來，都會耀眼綻放，「祝福你們繼續閃耀，做一個追夢者，勇敢追逐、實現自己的夢想！」

蔣萬安也在頒獎過程學了多種拍照動作，包括手指愛心、臉頰愛心、雙手高舉大愛心已經不夠看，還有韓國女團帶起風潮的櫻桃YA也出籠，配合度超高。

蔣萬安(中)配合度超高，比出由韓國女團帶起流行的櫻桃YA。(擷自蔣萬安臉書)
蔣萬安(中)配合度超高，比出由韓國女團帶起流行的櫻桃YA。(擷自蔣萬安臉書)
蔣萬安(左二)頒發1700多名學生市長獎，不過竟有一張漏網鏡頭，蔣萬安擺出鬼臉。...
蔣萬安(左二)頒發1700多名學生市長獎，不過竟有一張漏網鏡頭，蔣萬安擺出鬼臉。(擷自蔣萬安臉書)

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