賴清德接見AIT前主席莫健 承諾持續強化國防實力

美國在台協會（AIT）前主席莫健。圖／聯合報系資料照片

賴清德 總統今接見「美國在台協會」（AIT ）前主席莫健（James Moriarty）。他表示，未來將持續強化國防實力，向世界展現台灣自我防衛及守護民主自由的決心。

賴清德總統致詞時表示，非常歡迎莫健再次訪問台灣。過去，他在台南市長、行政院長及副總統任內，都曾跟莫健見面交流，今日很高興見到老朋友，也能針對台灣議題交換意見。

賴清德提及，近年來，面對威權主義擴張，他要感謝美國政府和國會落實「台灣關係法 」及「六項保證」等對台承諾，支持美國與台灣持續深化合作，共同維護區域和平穩定及捍衛民主自由價值；賴清德說，他始終相信，唯有壯大實力，才能帶來和平。未來，我們將持續強化國防實力，向世界展現台灣自我防衛及守護民主自由的決心。

賴清德並感謝莫健遠道來訪，以行動展現對台灣的支持，期待在雙方共同努力下，讓台美關係持續深化、茁壯，共同捍衛台海和平穩定。

莫健致詞時表示，他對台灣和台灣人民有深厚的情感及承諾，這也反映美國人民的感受與想法。台美關係除了植基於共同利益，但更重要的是雙方擁有共同價值。

莫健指出，和平及穩定符合台美雙方的首要利益，我們必需具備確保經濟和社會不受外來勢力干預的能力。雙方社會也都堅信個人價值與國家對每個人的責任，因此，他十分敬佩總統一路走來，參加選舉，贏得人民信賴，最後成為國家元首。

莫健認為，台灣和美國，對內或對外都面臨許多挑戰，但他相信只要團結合作，全球民主陣營將持續蓬勃發展，迎向更美好的未來。