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賴清德：兩岸互不隸屬講的是事實 非第一個講 也沒挑釁

記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣賴清德總統。(圖／本報系資料照片)
台灣賴清德總統。(圖／本報系資料照片)

台灣賴清德總統日前接受「時代（Time）周刊」專訪，文章今天刊出。賴清德表示，他在就職演說當中也提到，兩岸互不隸屬，他講的是事實，而且這個事實他不是第一個講，完全沒有挑釁的意思。

時代周刊提問，在就職演說當中提到，兩岸互不隸屬，引起中國的軍事演習，台灣在野黨有些人也認為，這句話其實是打破之前所謂戰略模糊，也影響到兩岸和平與穩定，有何回應?

賴清德表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，前總統蔡英文在2021年國慶日的時候，提出的四大堅持就已經提到；前總統馬英九任內也講過，中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。他根據中華民國憲法第二條、第三條來陳述這個事實，在台灣這幾十年來有人民、土地、主權、政府，本身在國際法上就是一個主權獨立的國家，目的是在團結台灣人民。

關於就職演說中提到，要恢復兩岸對話、貿易跟教育交流，必須建基於尊嚴與對等，如何定義與中共的「尊嚴與對等」？賴清德表示，第一，是中華人民共和國應該正視中華民國的存在，也要拿出誠意和台灣民選合法的政府進行交流合作；第二，每一個議題都應該要互利互惠，好比台灣開放觀光客到中國去旅遊，中國也應該開放觀光客來台灣旅遊。台灣開放學生到中國去就學，中國也應該要開放學生來台灣就學；第三，是中國和台灣在進行交流合作的時候，都應該有一個共同的信念，就是促進兩岸人民的福祉，未來邁向和平共榮的目標。

中華民國 賴清德 觀光

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