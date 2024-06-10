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和平在台灣被汙名化 龍應台：與投降畫等號 沒人敢碰

記者陳熙文／台北即時報導
龍應台。(本報資料照片)
龍應台。(本報資料照片)

兩岸緊張情勢，外國學者艾瑪提倡「和平推」，期待台灣以和平為目標做模擬推演。文化部前部長、作家龍應台也呼籲，這不是只有台灣人的事，中國也須了解「和平推」的重要性。

龍應台指出，和平推（peace game）這個名字是相對於兵推（war game）的翻譯。兵推以軍事的攻守為目標，和平推則以避免戰爭及強化社會堅韌性為目標。和平推並不否定兵推的必要，但是做兵推的同時，和平推更為重要：模擬及研究如何避免災難，如何保持社會的永續能量。

龍應台以和平推鼓勵的「社會韌性」（resilience）為例，包括維持糧食自主性、水資源永續性、能源供應穩定等，不但是和平時期需要關注的重要議題，更是戰爭時期的抗敵要件，所以和平推與兵推是相輔相成的。

她認為艾瑪提出「和平推」主張值得台灣人思索：霸權國家相爭，重點或在軍事，但戰場在台灣，台灣人須將自己社會的永續納入優先考慮，著眼點不會一樣。她也希望大陸推動和平推，尤其在氣候變遷這個共同的「大敵」當前，有很多事情是兩岸人民可以共同努力的。

龍應台語重心長地說，「和平」兩字在台灣社會逐漸陷入被標籤化、汙名化困境，凡是在兩岸議題提及和平就可能會與投降畫上等號，變得沒人敢碰觸，等於消除了戰爭單一選項之外的坦率真誠、各抒己見的公共討論空間，對國家前途是一件危險的事。

龍應台希望藉由和平推，和平一詞能夠恢復原來的中性，更希望和平推能進入中國視野，呼籲中國主動做出相應的努力。

這場「被動不能帶來和平」講座，由艾瑪．思蓋與龍應台對談，時間是十二日十九時至廿時卅分，全程設有英文同步中譯，地點在政大公企中心，報名網址為 https://reurl.cc/Ze4dbp

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