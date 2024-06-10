怕一輩子都矮…台兒童主動求診內分泌「長高門診」爆滿

家長擔憂小孩身高，暑假是掛號兒童內分泌門診熱潮。示意圖。本報資料照片。

國中會考 剛結束，兒童內分泌門診爆滿，大多是孩子「主動」要求父母帶來尋求長高方式，且每一位求診的孩子都把內分泌門診當「長高門診」來看。林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科主治醫師羅福松說，女生在8至13歲開始發育，男生約9至14歲時進入成長的關鍵期，家長應多留意身高變化，把握骨骼生長板癒合前的治療時機。

「醫師，我的兒子已經六年級了，身高還不到155公分，現在打『長高針』有用嗎？」羅福松表示，這是門診常聽見的問題，許多家長帶著小學剛畢業的孩子來門診報到，擔心孩子長不高，或是希望孩子長到理想的身高，但隨著國人整體營養狀況改善，現在小孩的發育時間早已提前，但不少家長的觀念還停留在過去，認為女生會身高會長到16、17歲，男生到18歲還有機會，甚至認為只要靜靜等待，時間一到自己「抽高」。

羅福松說，造成現代孩子提早發育的原因，與台灣升學 壓力大，兒少活動量不足、過度使用3C、睡眠不足等有關，而提早發育帶來的問題，也會讓發育提早結束，因此，現在國小一、二年級的學童，就該進行生長軌跡及骨齡評估，預測未來的發展並對症下藥。

羅福松說，許多家長一把孩子帶來就期待打「長高針」，但多數的孩子僅需要注意「均衡飲食、充足睡眠、適度運動」三大原則，如果孩子明顯比同儕矮一個頭，或是青春期提早發育，例如女生乳房發育時沒有130公分，男生睪丸變大時不足140公分，才需要評估施打生長激素，一旦被評估需要注射生長激素得持續至少三年，療程花費百萬起跳，如果打打停停也只是「白花錢」。

羅福松說，孩子身高一直落人之後，家長想趁發育階段進行「改良」，必須經過醫師評估後，才能自費使用生長激素。如果還沒到需要打生長激素的地步，羅福松認為可以刺激自然分泌生長激素，養成正常作息，千萬不要讓孩子太晚睡覺，以免錯失長高良機。

補充適當的營養也能讓孩子獲得重要養分，記得避開甜食、油炸食物，一旦糖分攝取過多，會抑制生長激素分泌，容易造成高血糖、肥胖。脂肪細胞也會影響內分泌系統，讓身體提早進入青春期，是阻礙身高發育的元凶。