與侯友宜、洪孟楷同框 黃國昌揭合作可能性

新北市長侯友宜（左一）今天出席2024 GKBB成吉思汗全國健美公開賽，外傳有志參選下屆新北市長的民眾黨立委黃國昌（左）、國民黨立委洪孟楷（中）也一起出席。記者胡經周／攝影

2026新北市長選戰受矚目，被視為新北市長熱門人選的民眾黨立委黃國昌、國民黨 立委洪孟楷今同框，現身成吉思汗全國健美公開賽，兩人也與新北市長侯友宜 、館長陳之漢、民眾黨議員陳世軒在台下有說有笑。對於與侯友宜合作2026可能性，黃說「自然就好」，館長則坦言，國民黨派誰也不知道，人選出來再決定。

侯友宜今出席第四屆成吉思汗全國健美公開賽，致詞指這次有400位選手，在賽事中展現身體最美好的一面，只要參加比賽，無論有無得獎，都是成功的人。同時看到全國健美比賽在成吉思汗健身房帶動下，辦得不亞於官方競賽，未來政府應該多花一點心力推動健身，不能單靠館長，盼健美比賽在館長推動下，在新北市不斷辦下去。

侯也開玩笑說，還好館長今天沒上台比賽，否則以自己外行人的眼光，肯定投館長一票。侯在台下觀賽時，黃國昌、洪孟楷、館長及陳世軒等人坐在左右，現場有說有笑，氣氛熱絡。

被問及2026要支持黃國昌，還是侯友宜的人馬？館長笑說，「現在健美比賽都要問這麼辣的問題」，他認為到選前再好好聊，像國民黨立委吳宗憲是侯友宜的人馬，但不管是吳宗憲還是黃國昌，都為國家非常努力，認為現在重點別拉到2026年，先聚焦這次國會改革。

館長也直言，2026年的事情，2026年再聊，「重點是國昌我認識，但國民黨到底派誰也不知道，人選出來再決定」。