黃仁勳：TAIWAN字母就藏AI 理當為世界打造AI基礎

輝達執行長黃仁勳今晚在台北雙城街欣葉餐廳，宴請180名輝達員工。中央社

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 將於周六上午離台，並預告今年還會再來。他今晚受訪表示，台灣（TAI WAN）的字母中，就有AI兩個字，台灣理當幫助世界去建立AI基礎建設；對於輝達市值超越蘋果，他則表示，沒什麼想法。

輝達執行長黃仁勳今晚在台北雙城街欣葉餐廳，宴請180名輝達員工，做為台北國際電腦展順利展出的慶祝晚宴，黃仁勳大約在晚間6時左右抵達餐廳，他的太太、兒子、女兒也一同出席。

針對輝達將擴大投資台灣，黃仁勳受訪表示，輝達會建造更多的設施，且規模更大。

黃仁勳5日晚間表示，輝達的AI超級電腦中心或許將設在高雄，研發中心則可能靠近台北附近，至於總部地點尚未決定。

媒體詢問何時會再來台灣，他說，電腦展過後他會回去，但今年還會再來台灣。

黃仁勳在晚間8時左右離席，並為餐廳內等候的小學生在桌球拍上簽名，隨後他到門口向媒體表示，「我每一天都見到你們（媒體）．我已經沒有話要說了」。

記者詢問此次電腦展中最驚艷之處，黃仁勳回答，最驚豔的是所有公司與夥伴的價值，包括他們的科技和展示，員工的精神和熱情，每個人都對新紀元感到興奮。

黃仁勳說，AI要來臨，台灣（TAIWAN）的字母中，就有AI兩個字，也因此台灣理所當然會幫助世界去建立AI基礎建設，就從這裡開始，「我為你們感到驕傲」。

媒體詢問對於輝達市值超車蘋果，他則說，沒有什麼想法。

黃仁勳也向在場媒體道謝，並逗趣向其中一名記者說，「我早上打開眼睛就看到你，晚上要去睡前也看到你，我現在要叫你honey」，引發現場一陣笑聲。

隨後，黃仁勳開啟簽名模式，盡量為擠上前的大批民眾簽名，現場熱情粉絲相當多，也引發一波推擠。

黃仁勳今天中午在餐敘時對媒體預告，將在周六早上離台，並對媒體說「我會想念你們」。至於各界關注他AI超級電腦中心要落在哪個縣市，他透露，會需要一個有充足電力的地方。