我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最低時薪法副作用 墨式快餐店Rubio's關閉加州48門店

黃仁勳：輝達5年內在台灣興建大型設計中心 選址未定

廢監院 藍委倡廢院不廢權、先凍再廢

台灣新聞組／台北4日電
國民黨立委黃健豪(左起)、羅智強、林沛祥等人3日舉行連署廢監院記者會，羅智強說，肩負導正憲政運作的監察權被惡質政黨當成政治鬥爭的武器時，廢除這樣的組織剛好而已。(記者許正宏／攝影)
國民黨立委黃健豪(左起)、羅智強、林沛祥等人3日舉行連署廢監院記者會，羅智強說，肩負導正憲政運作的監察權被惡質政黨當成政治鬥爭的武器時，廢除這樣的組織剛好而已。(記者許正宏／攝影)

立法院三讀國會改革法案後，綠白立委近期再喊出修憲廢監察院。國民黨立委羅智強等人昨提出4點聯合倡議，包括廢院不廢權、先凍再廢、否決人事同意權、修憲案併2026或2028年選舉。

監察委員紀惠容昨指出，廢除監察院須依程序修憲，如果朝野有共識，她一定尊重最後協商結果，但不了解「廢監察院，不廢監察權」是什麼意思？至於凍結監察院預算，她還是希望按照程序，砍預算的話會令監委不知如何工作，所有調查都需要業務費，恐導致監察院停擺。

羅智強昨與國民黨立委林沛祥、黃健豪、王鴻薇、徐巧芯舉行記者會指出，感謝民進黨立委提出廢除監察院修憲案，間接承認監察院長陳菊和監委高涌誠「搞爛」監察院才會主張廢監院；既然民進黨願廢除東廠化的監院，國民黨沒道理不支持。

羅智強指出，為完善憲政運作，應該廢除監察院，但彈劾、糾舉和審計等「監察權」對維持民主問責的職能仍應存在，所以監察權不應廢除；他們主張「廢院不廢權」，將監察權轉由具民意基礎的機關承擔、執行，才能更加彰顯五權憲法，建立有效能的憲政運作。

他提到，凍結監院早有前例，前總統陳水扁執政時，監院即因人事案未通過曾凍結三年半，對民主運作完全沒影響；今年下半年預算會期，除審計、財產申報、政治獻金申報等相關預算仍應編列外，其他預算均應嚴審。他呼籲所有民進黨連署廢除考監的立委不要打假球，應支持修憲案併同2026或2028年大選舉行。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，監察院近成為「廢物院」，還有東廠化傾向；民眾黨團已擬具修憲提案，尋求連署。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，短時間內不會處理憲改問題。

預算 民進黨 國民黨

上一則

左右睪丸大小差8倍 台灣海域「一生物」生殖腺超不對稱

下一則

全球首座 IKEA 空中花園在台開幕 打造台中城市綠洲

延伸閱讀

韓國瑜盼藍委暫緩推衝突性法案 民生法案優先

韓國瑜盼藍委暫緩推衝突性法案 民生法案優先
邱議瑩揮羅智強巴掌 嗆沒被人打過嗎

邱議瑩揮羅智強巴掌 嗆沒被人打過嗎
下個戰場 藍：綠3招反制國會改革案

下個戰場 藍：綠3招反制國會改革案
法務部次長：台灣藐視國會罪 比英法日罰則輕

法務部次長：台灣藐視國會罪 比英法日罰則輕

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10
瑞銀首席環球股市分析師Andrew Garthwaite 28日表示，台積電技術領先中國同業5年、美國同業2年，為長期最具吸引力的投資選擇。(路透)

台積電領先中、美多少？分析爆真相「最短剩2年」

2024-05-29 03:11
輝達NVIDIA創辦人黃仁勳(中)26日抵台後，除忙於公務，還化身台灣大使，趁機大啖夜市美食。(圖／寧夏夜市理事長林定國提供)

黃仁勳又逛夜市 這次拉張忠謀夫婦連吃蚵仔煎和豆花

2024-05-30 02:27
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50

超人氣

更多 >
黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被「鐘點出租」
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標