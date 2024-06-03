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討100元被拒 台男狠心把老母親推下4樓陽台…判決定讞

記者林孟潔／台北即時報導
黃姓男子將母親從4樓陽台推下致死，最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判黃無期徒刑定讞。圖／報系資料照
黃姓男子將母親從4樓陽台推下致死，最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判黃無期徒刑定讞。圖／報系資料照

黃姓男子向母親討100元被拒，先報案稱有人要跳樓後，再將158公分高的母親從4樓陽台推下去，檢警突破心防才坦承殺人，但事後又改口稱是「不小心推到」，一、二審依殺害直系血親尊親屬罪判黃無期徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

2022年3月22日晚間8時許，黃（40歲）趁母親在住家4樓陽台看風景時，向母親討要100元吃飯被拒絕，兩人發生口角。黃報案稱「有人要跳樓」後，抓著母親從陽台推下去，消防人員趕到現場將母親送醫急救，仍在隔天凌晨0時許死亡。

黃先謊稱「母親失足墜樓」，但因陽台圍欄高度不低，檢方懷疑說詞，他又改口稱當時和母親爭執，之後「母親說要跳樓，他就去睡覺了」，又更讓檢警懷疑。

檢方為突破黃的心房，下令逮捕黃並聲請羈押，黃才承認為100元殺母，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪起訴；一審審理時，黃又改口承認推母親下樓但是「不小心」的。

一審認為黃母高於陽台70公分，若非外力，黃母不會摔落，排除黃母失足可能，黃歷次供詞反覆，認定黃避重就輕、試圖推卸責任，難以採信，考量精神鑑定顯示黃接近智能不足，又有酗酒習慣、深受思覺失調症所苦，判處無期徒刑。

黃上訴否認有殺人犯意，辯稱是與母親拉扯，不小心將人推落，但他在警察到場後，卻極力辯稱母親想要自殺。檢方上訴指出，一審判決未審酌黃違反保護令的程度達使被害人死亡的結果，與之前家暴紀錄與情狀、犯後態度甚差等量刑因子。

二審認為一審判決量刑時雖沒說明黃另犯違反保護令罪的情狀，有瑕疵，但已說明依醫院的鑑定報告，認為判死刑使黃永久隔離於社會之外，「並非適當手段」，駁回上訴，維持判黃無期徒刑；最高法院認為判決認事用法、適用法令沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

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