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全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

黃仁勳現在想要這樣建議年輕時的自己…

編譯黃淑玲／綜合外電
中華職棒1日在台北大巨蛋的例行賽事由味全龍隊擔綱主場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中白衣者）賽前應邀為比賽開球，吸引大批媒體到場關注。中央社
中華職棒1日在台北大巨蛋的例行賽事由味全龍隊擔綱主場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中白衣者）賽前應邀為比賽開球，吸引大批媒體到場關注。中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳年輕時，常會擔心自己沒有足夠的時間去完成每件自己想做的事。現在他想告訴年輕時的自己：「時間還很多！」

美國財經媒體CNBC引述黃仁勳去年在科技podcast「ACQUIRED」訪談時提到的領悟。時間如何由不夠變成充分？黃仁勳說，關鍵就在有沒有正確謹慎地把優先順序排出來。他強調，如果真的很小心花時間優先順序，應當就可以完成想做的事。無論是在公司或家裡，都要很有策略地辨別並專注在最重要的事情上。

「就是別每件事都要做」，黃仁勳說，「排出人生的優先順序，做出犧牲」。

研究確實也顯示，了解自己在工作上和自由時間裡，最重要的責任是什麼，既能提高生產力，也能令工作與生活更加平衡。

黃仁勳也希望他的員工這樣做。根據Business Insider報導，輝達員工不斷被要求，每周要把他們最優先要進行的工作寫在email裡，寄給主管和黃仁勳。黃仁勳形容自己是個「完美主義者」、「要求很高」，「不容易共事」的老闆。

他提到，做為公司的執行長，時間有時不是自己的，所以需要有紀律，把時間變回自己的。例如，他經常會進到辦公室之後，請秘書清空他的行事曆，「因而我可以把時間拿回來」。

黃仁勳曾對金融時報說，他清晨4點起床，做運動，之後是家庭時間，然後展開原則上是14個小時的工作天。工作的重心放在對輝達和員工最有正面影響的事，例如：產品規劃和策略、取得客戶對產品的回饋意見。他總是花盡可能最多的時間在對公司將有長遠影響的事上。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在台北大巨蛋，為中華職棒味全龍隊對中信兄弟隊...
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在台北大巨蛋，為中華職棒味全龍隊對中信兄弟隊的比賽開球。 中央社

黃仁勳 輝達

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