歐洲關切台灣朝小野大 邱太三：對外關係賴清德是多數

前陸委會主委邱太三出席歐洲智庫論壇。（中央社）

歐洲政策研究中心舉辦論壇探討賴政府上台後動態，與會者關心台灣國會「朝小野大」局勢會否造成決策困難，進而衝擊兩岸關係，前陸委會主委邱太三回應稱，「在對外關係上，賴清德 是多數」。

布魯塞爾智庫「歐洲政策研究中心」（Centre for European Policy Studies，CEPS）舉辦論壇，探討台灣新政局與台海發展動態。

去年剛卸任歐洲聯盟對外事務部（EEAS）亞太總司總司長，現為美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）訪問學者維綱（Gunnar Wiegand）指出，台灣總統賴清德的就職演說對北京、華府或甚至台北都「帶來一些驚訝」。

他認為，像是「主權獨立國家」、「兩岸互不隸屬」，以及客觀上正確無誤的「（台灣）事實獨立」等話，過去台灣政府或政黨都說過，但差別在於有些用詞第一次出現在總統就職演說，而這些細微差別看在北京眼裡就可能是挑釁。

不過維綱也說，其實不管台灣總統說什麼，只要沒有表現出屈服或趕快統一，北京都會解讀成挑釁，因此「我們必須聚焦的關鍵問題是，未來兩岸是否能有認真的對話」，而這些對話顯然很重要。

維綱更指出「台灣內部也需要認真的對話」。他說「不瞞各位，（台灣）反對黨如此迅速的在內閣都還未組成前就推動新法案，讓我們這裡許多人都感到驚訝，而這些反對黨合計票數比執政黨多」。

因此他認為台灣內部有必要建立認真對話管道，以穩定局勢，避免政府決策阻滯，「台灣政治文化對兩岸關係更形重要」。

訪歐出席此論壇的邱太三表示，相較過去，這次中國對賴清德就職演說的反應「都在預期之內」，台灣政府將不會有突發或意外舉動，他也評估習近平 的優先順序一是穩內政，二是處理美國關係，三才是對台。

邱太三說，習近平對台仍以和平統一為基調，並將以福建為「融合實驗區」，台灣政府會密切關注此事發展。

對於國會生態，他強調台灣面對國際、兩岸關係是一致的，民進黨 在國會改選中或因執政包袱失去部分年輕人選票，但贏得總統，「在對外關係上，賴清德（政府）是多數」，並非北京或在野黨說的「少數總統」。

駐歐盟兼駐比利時代表李淳也回應，民進黨至少會再執政4年，因此希望中國終能瞭解，拒絕與民進黨政府對話毫無道理，他相信未來兩岸將會恢復某種程度的對話。

他向在座歐洲人士半開玩笑說，中國是個「有趣的鄰居，他們對我們很有敵意，但我們非常冷靜，用幽默的方式看待這個永遠的鄰居」，因為兩岸事實上彼此瞭解。

至於台灣內部對話，李淳表示已經在發生，並非國會內部的政黨對話，而是政府與立法院的對話，包括過去兩周行政院長已兩度拜訪立法院長，且新政府許多部長來自民間企業或專業界，沒有政治包袱，他們有能力也願意與國會各黨展開對話。