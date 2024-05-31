我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

川普封口費案判決出爐 伊凡卡數小時後發聲

中再對ECFA下重手 綠委吳思瑤轟：以商逼政

記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

中國因不滿賴清德總統520就職演說，繼上周對台軍演後，31日再宣布中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）134項商品關稅減讓。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，中方對台打壓無所不用其極，又祭出「以商逼政」此種一貫伎倆，代表對岸對台灣越來越害怕，相信政府部門會妥適因應。

吳思瑤批評，中國打壓方式包括對台軍演、解放軍機擾台、啟動認知作戰，國民黨、民眾黨在台當內應，當中國代理人，更要求台灣藝人配合統戰言論，最後一招是以商圍政、以商逼政，這都是中國一貫會使用的伎倆。

她認為，這代表對岸對台灣越來越感到害怕，國際支持台灣也讓對案備感壓力，才以各種方式對台打壓，相信政府部門會妥適因應。

民進黨立委陳冠廷指出，他很遺憾，中方不斷強調兩岸關係要走向更好，但不管從軍演，還一再對貿易金融亮劍，貿易武器化、軍事常態化來騷擾台灣，「這樣的方式會讓台灣人民更傾向中國，還是更傾向盟友美國？這是他們要對自己自己問的問題。」

陳冠廷說，對岸希望在2027年完整自身安全能量完整，接著投射到台海，甚至對台灣發動侵略，但對岸在準備的同時，美方對台軍售、軍事貸款援助、技術轉讓、武器無償傳送都不斷增強，且中國不只面對台灣，要面對美國、日韓、菲律賓集體防衛能量，未來我國軍隊也能夠到美方受訓，都是非常好的訊號。

民進黨 賴清德 貸款

上一則

國會改革法案生效首例？王義川涉電信偵查 國民黨擬行使調查權

下一則

老兵1949年赴台病逝 成都子女跨海祭父「了70多年心願」

延伸閱讀

傅崐萁提刑法100條為入獄自清 綠批認知錯亂復仇立法

傅崐萁提刑法100條為入獄自清 綠批認知錯亂復仇立法
台國會職權修正案政院研議提覆議 傅崐萁：奮戰到底

台國會職權修正案政院研議提覆議 傅崐萁：奮戰到底
行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜 首度面對面溝通

行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜 首度面對面溝通
綠嚴厲譴責韓國瑜周萬來 未遵守程序正義

綠嚴厲譴責韓國瑜周萬來 未遵守程序正義

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
輝達創辦人黃仁勳28日出沒於台北四平陽光商圈，大方接受民眾合影要求。（民眾王敏馨／提供）

黃仁勳著迷的美食 四平商圈「2愛店」成台灣必訪

2024-05-29 20:10
廣角智庫論壇25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、前台北市副市長李永萍參與座談。（記者林宸誼／攝影）

離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

2024-05-25 08:20

超人氣

更多 >
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問
川普E級重罪 會不會坐牢？ 聽聽律師檢察官怎麼說

川普E級重罪 會不會坐牢？ 聽聽律師檢察官怎麼說