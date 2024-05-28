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台國會職權修正案政院研議提覆議 傅崐萁：奮戰到底

中央社台北29日電
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者陳正興／攝影

針對台立法院會28日三讀國會職權修正案，行政院長卓榮泰表示研議提覆議。國民黨立法院黨團總召傅崐萁受訪說，這是執政黨開另一個戰場的開始，「我們會奮戰到底」，讓調查權與聽證權在台灣落地生根。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則說，民主已死、國會已亡，這樣一個國會擴權法案，民進黨團準備好釋憲相關規劃，即將對違憲條文提出釋憲，希望讓惡法不要上路，她相信正義即使會遲到，但正義終將會來到。

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文、刑法部分條文。在立法院職權行使法部分，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處「2萬元以上20萬元以下罰鍰」。

對此，民進黨立委郭國文認為，該條的罰鍰漏寫「新台幣」，單位只有「元」，而根據「現行法規所定貨幣單位折算新台幣條例」，現行法規所定金額是元者，以新台幣3倍計算。

郭國文質疑，由於三讀條文規定違者處2萬元以上20萬元以下罰鍰，這將變成重罰60萬元，可見藍白用黑箱作業導致漏洞百出，不只有違憲疑慮，還出大包。

此外，三讀修正通過的刑法部分條文，增訂藐視國會罪，規定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。

國民黨立委楊瓊瓔在三讀後發言指出，這不是執政黨口中的擴權法案，而是強化監督。民進黨立委陳亭妃說，這會讓公務員有寒蟬效應，不敢得罪國會多數黨。台灣民眾黨立委張啓楷表示，這次修法，一般民眾不會受到刑法的罰則，也跟國際民主國家接軌。

院會散會後，傅崐萁接受媒體聯訪，針對行政院表示會提覆議等議題作說明。他說，這是執政黨打開另一個戰場的開始，想要癱瘓立法院，而他要再次表達，一定會堅持讓全世界民主國家都有的成熟法案，調查權、聽證權要在台灣落地生根，成為全民共同的力量，國民黨團會奮戰到底，也會把這8年的貪腐一一揭發，讓弊案一一現形。

吳思瑤接續在傅崐萁之後受訪談到，民進黨團用文攻取代武鬥，且靈活運用議事規則，成功阻擋國民黨要挾國會多數，快速通過國會擴權法案的政治意圖，而28日三讀修正通過的刑法部分條文，如同讓過去的刑法100條死灰復燃，以及要讓官員噤聲。

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文，明定被質詢人藐視國會最高罰20萬元等關鍵條文。行政院長卓榮泰28日表示，政院將會在收到立法院三讀通過的條文後，研議依憲法增修條文所定程序移請立法院覆議。

另外，會議主席、立法院長韓國瑜在28日晚院會散會前提到，卓榮泰31日將赴立法院提出施政方針報告並備質詢，他請立委踴躍參加以及請著正式服裝，以後施政報告、施政總質詢，請立委注意服裝儀容，不要再穿牛仔褲、球鞋，即使高級餐廳都不准這樣的穿著，立法院從自己做起。

民進黨 國民黨 韓國瑜

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台國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

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