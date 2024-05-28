中國海警船5月9度侵擾金門海域 台海巡艇監控及驅離

海委會海巡署金馬澎分署表示，今下午3時左右，又偵獲4艘中國海警船侵擾金門水域，這已經是五月第9度侵擾。(圖／金馬澎分署提供)

中國海警船近期持續侵擾金門水域，引發兩岸高度關注，海委會海巡署金馬澎分署表示，今下午3時左右，又偵獲4艘中國海警船侵擾金門水域，這已經是五月第9度侵擾；海巡署4艘海巡艇也平行監控及廣播驅離，中國海警船在下午5時3分全數駛離台灣水域。

影片來源：聯合新聞網

金馬澎分署指出，金門今海象惡劣，風力6至7、雷雨區陣風10級，當地小型漁船筏多數未出海作業，但在此情形下，中國海警船仍在下午3時分成三組編隊航入台灣金門限制水域，海警「14603」自小金門南方、「14604」從翟山南方，另「14608」及「14609」由北碇東方水域航入，侵擾意圖明顯。

金馬澎分署強調，台方同步掌握海警船動向，派出海巡艇 PP-10073、PP-3585、PP-10079及PP-10039等4艇平行監控，過程中海巡艇不畏風浪，全程監控應處，以一對一併航對應，全程蒐證廣播命令離去，中國海警船在下午5時3分全數駛離台灣海域，過程約2小時。

海巡署表示，中國海警船自5月以來已9次駛入金馬限制水域，影響海上航行安全，更無益兩岸對等交流，要求中國體認區域和平、穩定及安全的重要性，海巡署將以堅定的態度，捍衛國家主權及海域安全。