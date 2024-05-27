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台縣市長施政滿意度／盧秀燕蟬連五星市長 蔣萬安獲最佳進步獎

記者陳秋雲、林麗玉／綜合28日電
遠見民調，台中市長盧秀燕滿意度與施政分數雙榜首，蟬連五星市長。(記者陳秋雲／攝影)
遠見民調，台中市長盧秀燕滿意度與施政分數雙榜首，蟬連五星市長。(記者陳秋雲／攝影)

《遠見雜誌》昨公布2024縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕蟬連五星市長，滿意度72.9%、施政分數74.5分創新高，位居六都雙榜首；高雄市長陳其邁則首獲五星肯定；台北市長蔣萬安滿意度躍升，獲最佳進步表現獎，蔣也是台北市改制後歷屆市長負評最低，倒是新北市長侯友宜從五星掉為四星。

據《遠見雜誌》公布數據顯示，台中市在8大面向平均分數表現較去年滿意度進步1.5個百分點，達70.3%，在六都唯超過7成。8大面向中四項的滿意度獲7成以上肯定，「經濟與就業」、「教育」、「醫療衛生」三面向表現亮眼，都居六都第一；尤其「醫療衛生」獲8成肯定、「教育」76.7%，而「經濟與就業」、「觀光休閒」及「教育」等面向滿意度創歷年新高。

多位中市議員昨質詢提及民調，盧秀燕感謝全體市民給市府團隊最大的支持與信任，感謝議會協助。

台中市政府表示，市府去年推出「振興經濟三部曲」，活絡各行各業與庶民經濟；第五屆台中購物節總登錄消費達台幣328億元，另據經濟部公布今年第一季統計資料，台中市奪下6項經濟指標是冠軍。

對於遠見最新民調出爐，蔣萬安說，他要特別感謝北市府同仁、每位夥伴。得到最佳進步表現獎，這也是所有同仁共同努力達到的成果，也謝謝市民朋友給的建議與批評，讓各項市政推動不斷精進，不慣往前推動，這部分會持續努力，希望持續推動更多讓市民有感政策。

不過也有媒體追問，儘管獲得最佳進步表現獎，但排名仍倒數第二？蔣說，各項調查都參考，有做不好的地方，當然馬上調整，即刻改進，希望未來能不斷進步，讓台北市民能感到以台北市為榮。

台北市長蔣萬安(中)27日出席台北淨零101-3年計畫啟動發布會。(記者余承翰／...
台北市長蔣萬安(中)27日出席台北淨零101-3年計畫啟動發布會。(記者余承翰／攝影)

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