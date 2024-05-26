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中國刮刮樂為何賣到缺貨？

為抓妻外遇拍她手機1455張對話 新竹工程師反遭判刑

記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹林姓電子工程師懷疑妻子張女與小王藕斷絲連，竟連續7個月偷偷解鎖妻子手機，翻拍多達1455張的LINE對話內容。圖僅示意，與新聞無關。（圖／本報系資料照）
新竹林姓電子工程師懷疑妻子張女與小王藕斷絲連，竟連續7個月偷偷解鎖妻子手機，翻拍多達1455張的LINE對話內容。圖僅示意，與新聞無關。（圖／本報系資料照）

新竹林姓電子工程師懷疑妻子張女與小王藕斷絲連，竟連續7個月偷偷解鎖妻子手機，翻拍多達1455張的LINE對話內容，張女受不了丈夫長期且頻繁侵害她個人隱私，憤而提告求償240萬元。新竹地院審理後，依妨害秘密罪判林男有期徒刑5月，另需賠張女15萬元(新台幣，下同，約4867美元)。

張女控訴，丈夫林男明知她手機、Line皆有上鎖，卻在2020年10月至2021年5月長達約7個月期間，無故平均每3天拍攝她手機內與友人非公開Line對話，且共翻攝1455張照片，讓她承受精神與身心受創與痛苦，憤而求償240萬元。

林男反駁，妻子林女2019年11月與蔡男至「沐蘭汽車旅館」通姦，他提告後林女承諾不會再與蔡男連絡，並同時告知手機密碼，同意讓他查看手機內容。而他翻拍林女與蔡男的LINE對話紀錄內容，只是要作為起訴求償及離婚證據，並未散布，是維護法律上權利所必要，且合乎手段與法益保障間的必要性及狹義比例性。

法官認為，夫妻雙方固互負忠貞以保障婚姻純潔之道德上或法律上之義務，以維持夫妻間幸福圓滿生活，然而並非放任配偶一方因而須被迫接受他方全盤監控自己日常生活及社交活動，故不得藉口懷疑或有調查配偶外遇必要，即可恣意窺視、竊聽。審酌張女任職網路公司商務總監，林男原於電子公司任職，最後判林男需賠償張女精神慰撫金15萬元。

刑事部分，新竹地院刑事庭認定林男犯竊錄非公開談話罪，處有期徒刑5月，易科罰金15萬元。

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