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台中捷運砍人案正義馬尾哥血流滿面 獲贈健身工廠1年會籍

記者陳宏睿、劉柏均／台中即時報導
台中市許姓男子今天搭捷運時，遇到洪男持刀砍人，許見義勇為與歹徒扭打，獲得外界讚賞，許在網路分享自己參與健力比賽的相片。圖／摘自許男IG
台中市許姓男子今天搭捷運時，遇到洪男持刀砍人，許見義勇為與歹徒扭打，獲得外界讚賞，許在網路分享自己參與健力比賽的相片。圖／摘自許男IG

高雄市洪姓男子就讀護專，今早11時許，搭上台中捷運後，持預藏3把刀械朝車廂內乘客攻擊。蓄長髮的許姓男子見義勇為，與洪扭打，過程中臉部也被割傷、血流滿面，被外界稱為「馬尾哥」，健身工廠教練Megan說，一眼就認出正義的「馬尾哥」是店內許姓常客，她也向公司提報，致贈市價約2.2萬元的一年會籍給許，讚揚他見義勇為的行為。

健身工廠精明廠教練部經理Megan說，第一時間看到網路的影片時，即認出見義勇為的「馬尾哥」是店內常客許姓男子，她還有替許男服務過身體檢測，許男十分喜歡重訓，幾乎三天兩頭就會出現在健身房，許男昨天下午都還有到廠內訓練，一練就練了約3個小時。

Megan說，許男在廠內已有約3年的訓練時間，許男還有報名一些健力的比賽，看到新聞曝光後，她馬上跟區經理回報後，向老闆提報，要贈送許男一年的會員，也獲得老闆的同意，以一個月會籍1888元計算，1年的會籍約2.2萬元。

Megan說，看到畫面時認為，許男做出的行為，「需要很大勇氣」，還看到許男臉上有血，仍去制止歹徒，公司的經營理念就是「強國必先強身」，換做其他人不一定做得到，因此才提報公司表揚。

第六警分局表示，此案已通知洪男父母北上，配合檢警釐清案情與犯案動機，經查，洪男父母也是接到警方通知，才知而兒子闖下大禍。

經查，涉案的洪姓男子（20歲）是高雄人，就讀南部護專，過去無前科，但情緒問題就醫紀錄，今天上午11時許在台中捷運水安宮站上車，在捷運行駛近市府站時，洪男疑突然情緒失控，拿出菜刀攻擊列車民眾，後來有熱心民眾上前制伏。

警方接獲報案後立即趕往現場，洪男已躺在車廂內，遭站務人員及乘客壓制，洪有受傷，當時疑帶有1把菜刀、2把水果刀等3把刀械，已被送醫治療，詳細犯案動機，仍待釐清。

此案有呂姓少年（17歲）胸口肩膀及手臂兩處撕裂傷，另名許姓男子（28歲）則是有臉頰撕裂傷，都被送往林新醫院急救。

台中市許姓男子今天搭捷運時，遇到洪男持刀砍人，許見義勇為與歹徒扭打，獲得外界讚賞...
台中市許姓男子今天搭捷運時，遇到洪男持刀砍人，許見義勇為與歹徒扭打，獲得外界讚賞，許在網路分享自己參與健力比賽的相片。圖／摘自許男IG

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