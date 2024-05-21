台立院21日審國會職權修法二讀通過21條 24日續戰

台立法院會21日全天審查國會職權修正法案至深夜11時46分左右，立法院長韓國瑜宣布休息散會、改日續審，民進黨籍立委聚在場中齊呼口號要求退回審查，強調反黑箱、反擴權。中央社

台立法院會21日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，24日的院會將續審國會職權修正相關法案。

21日的院會於上午9時許開會，至立法院長韓國瑜 宣布中午12時院會休息，僅二讀表決5條條文，包括規範不得「反質詢」，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

下午2時30分繼續開會後，民進黨 團4度提出散會動議，但經表決後都遭國民黨 團、民眾黨團否決。另外，經表決通過國民黨團、民眾黨團提案，延長院會時間至討論事項第4案審議完畢，再行休息。

下午院會處理的條文重點，著重在人事同意權上，二讀表決條文有5條。在立委行使人事同意權部分，二讀條文規範以記名投票表決、審查期間不得少於1個月，而且被提名人違反相關規定，經院會決議者，得處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

晚上6時40分院會繼續開會，二讀表決11條條文，以及1個章名。二讀通過條文重點，包括在行使調查權部分，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人或社會上有關係人員等違反相關規定，得經立法院會決議，處最高10萬元罰鍰。

在晚間處理條文的過程中，民進黨立委人手一支，將象徵太陽花學運的向日葵帶進議場，並合唱太陽花學運歌曲「島嶼天光」，但隨後有部分民進黨立委將手中的向日葵，丟向坐在主席台上的台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌，而一旁的國民黨立委則舉起手板替黃國昌遮擋，雙方並未發生進一步衝突。

韓國瑜晚上11時46分說，本次會議進行到此為止，增訂第50條之2以下條文，下次會議繼續進行二讀，現在散會。

此外，立法院程序委員會21日開會，排定24日、28日院會議程。討論事項部分經舉手表決，通過國民黨立法院黨團提案，僅限列11案，包括關於國會職權相關修法的立法院職權行使法部分條文修正草案、刑法部分條文修正草案、立法委員互選院長副院長辦法第1條條文修正草案等案。

換言之，24日院會將續審國會職權修正相關法案，目前還有立委行使調查權、聽證權等條文尚待處理，以及刑法增訂藐視國會罪等條文。