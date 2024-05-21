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美英媒點出國會衝突等問題 恐成賴清德一大挑戰

中央社紐約/倫敦20日綜合外電報導
台立法院會21日挑燈夜戰處理國會職權行使法修正草案，關於調查權行使部分，經二讀表決，立院得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人或社會上有關係人員等違反相關規定，得經院會決議開罰。圖為國民黨立委在表決時集體舉手表態。中央社
台立法院會21日挑燈夜戰處理國會職權行使法修正草案，關於調查權行使部分，經二讀表決，立院得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，法人或社會上有關係人員等違反相關規定，得經院會決議開罰。圖為國民黨立委在表決時集體舉手表態。中央社

台灣新任總統賴清德昨天就職。美國「時代雜誌」提到，台灣存在經濟等問題，立法院也諸多分歧；英國「經濟學人」也提及國會衝突，指出賴清德短期最大挑戰或許來自內部。

「時代雜誌」（Time）報導，賴清德的就職演說宣揚和諧、強調差異，他呼籲修復兩岸關係，提及「民主」31次，凸顯台灣政府與中國共產黨之間的鴻溝。

然而文章寫道，賴清德希望修補兩岸關係的呼聲看來並不樂觀。中國國務院台灣事務辦公室去年底曾說「台獨與台海和平水火不容」；賴清德也曾被貼上「麻煩製造者」和「危險分裂分子」的標籤。

倫敦國王學院（King's College）「劉氏中國研究院」（Lau China Institute）主任布朗（Kerry Brown）說：「隨著民主進步黨繼續執政，在可預見的未來，與北京的高層溝通不太可能發生…這會是個問題。」

文章提到，中國會宣傳的一個訊息是強調賴清德甚至未獲立法院多數支持，將難以推動他的政策。台灣內部問題也日益顯著，包括經濟成長疲軟、薪資停滯、物價不斷上漲等；立法院上週還出現混亂場面，朝野立法委員在議場為了國會職權相關法案而拳腳相向。

新加坡國立大學政治學者莊嘉穎（Chong Ja Ian）說：「很多事情將取決於賴清德政府是否有能力試著找出藍綠之間的分歧，以在特定議題上獲得多數支持…所以我想會有很多討價還價的狀況。」

為了因應中國威脅，與美國的關係顯得尤為重要。國務卿布林肯（Antony Blinken）恭賀賴清德和「台灣人民再次展現民主制度堅實而有韌性的力量」；美國總統拜登也4度表明會協防台灣。

但台灣地位已成各黨各派政治人物試圖表現對中國強硬立場的武器。此外，與美國建立關係本身也有風險，尤其美國今年11月也將舉行總統大選。

史丹佛大學政治學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）說：「我不想排除美國在這個議題上過度挑釁的可能性…但我無法想像這些事情會在未獲台灣同意的情況下發生。」

另外，「經濟學人」（The Economist）一篇文章指出，中國尚未針對賴清德就職一事做出任何戲劇性的軍事行動；對他來說，短期內最大的挑戰或許來自內部，他在今年1月大選只獲得4成選票，他所屬的民進黨失去立法院多數優勢，近日又發生一波立院衝突。

文章寫道，中國國民黨籍立委上月組團前往中國會晤高階官員，近期呼籲修訂台灣的國家安全相關法律。賴清德在任期內或許會覺得和反對派打交道與和中國往來一樣困難。

台立法院會21日繼續處理藍白黨團提出的國會職權修正相關法案，民進黨團總召柯建銘（...
台立法院會21日繼續處理藍白黨團提出的國會職權修正相關法案，民進黨團總召柯建銘（前中）登記發言時說，呼籲立法院長韓國瑜依照立法院職權行使法，要求程序正義，經過討論及協商，輸了表決也要贏得論述，這是最卑微的要求。中央社

賴清德 國務院 拜登

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