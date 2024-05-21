台中捷運男帶三刀砍人 同車廂乘客驚恐：一上車就拿刀

台中市洪姓男子今天上午11時許持刀攻擊乘客，被乘客制伏送醫。圖／摘自黑色豪門企業

台中捷運 在今天上午11時許行經西屯區文心路附近時，傳出有男子持刀攻擊案件，畫面被傳上LINE 社群「黑色豪門企業」，涉案的洪姓男子當時身上有攜帶菜刀等3把刀械，攻擊過程造成2名傷者受傷，洪自己也受傷送醫，同車廂目擊乘客說，洪一上車就拿刀出來。

「一上車就拔刀了」。同車廂乘客描述，當時洪男一上車把行李放檯上，就拿出菜刀，同車廂有乘客看到，大喊「幹什麼」後，有部分乘客趕快跑、往後退，有人則拿雨傘等物品上前，要將洪男手上的刀打掉，最後是同車乘客一群人一起上前壓制他，用力撬開洪男的手奪刀，才阻止他繼續行凶。

經查，涉案的洪姓男子（20歲）在今天上午11時許在台中捷運水安宮站上車，在捷運行駛近市府站時，洪男疑突然情緒失控，拿出菜刀攻擊列車民眾，後來有熱心民眾上前制伏，警方接獲報案後立即趕往現場，洪男已躺在車廂內，遭站務人員及乘客壓制，洪有受傷，當時疑帶有一把菜刀、兩把水果刀等3把刀械，已被送醫治療，詳細犯案動機，仍待釐清。

台中市消防局表示，今天上午11時17分接獲台中捷運行控中心致電，捷運市政府站有民眾受傷，需救護車前往協助，派遣黎明91、黎明92及專責91前往。

經回報，黎明分隊載運兩名傷者，一名年約17歲傷者，胸口、肩膀及手臂2處撕裂傷，另一名年約27歲傷者，臉頰15公分撕裂傷，另外還有一名年約20歲男傷者，由專責救護隊送醫，右手有多處割傷，都送往林新醫院救治。

經查，鄭捷在2014年犯下的台北捷運隨機殺人事件，當時造成4死24傷，案發日期也是5月21日，與此案有巧合，是否與涉案歹徒的犯案動機有關，目前正由檢警後續釐清。

台中地檢署表示，此案正在等候轄區警方回報現場狀況，後續將由檢察官指揮偵辦。

台中市議員施志昌案發時正在質詢，市長盧秀燕當時回應，「正在處理中」，盧結束質詢後，也趕往醫院關心傷者。