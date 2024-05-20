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國際媒體如何評論賴清德就職演說？7大媒體這麼說

國際中心／綜合外電
台灣賴清德總統發表就職演說。(記者林伯東／攝影)
台灣賴清德總統發表就職演說。(記者林伯東／攝影)

台灣總統20日發表就職演說，多家外電媒體評論賴總統在對中國釋出善意的同時，也「含蓄」地抨擊中國，強調兩岸政府「互不隸屬」的對等地位，以下為主要外電媒體對這場就職演說的評論：

路透：兩岸論述硬氣中有善意

路透以「台灣新總統呼籲中國停止威脅」為題，平實報導賴清德的就職演說，但在分析稿指出賴清德的「兩岸論述硬氣中有善意」，尋求兩岸關係穩定，又堅持兩岸互不隸屬，「希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇」。

WSJ：含蓄地批評中國

華爾街日報（WSJ）以「台灣新任總統在首場演說批評中國－但含蓄」為題報導，賴清德表示希望改善與中國的往來，同時也指控中國引發地區動盪，呼籲中國領導人「停止對台灣文攻武嚇」。

彭博：美國應能鬆一口氣

彭博資訊以「台灣新總統呼籲中國終結戰爭威脅」為題指出，賴清德重申承諾維持兩岸現狀，但認為兩岸政府應該對等協商，意在緩和美中兩大強權對抗的核心爭端。

報導引述學者指出，賴清德清楚提出穩定做法，也避開喊峽兩岸的敏感字眼與主題，美國應能感到滿意或鬆一口氣，雖然北京不太可能滿意，但應該略為能夠接受，因為有一些善意。

紐時：賴清德的挑戰不小

紐約時報以「全球緊張與敵意鄰國等著台灣新領袖」為題報導，賴清德將面臨幾個艱難抉擇，包括如何在外國戰火正燃、美國對國安優先出現歧見、及台灣內部對維持與對岸的脆弱和平意見對立的動盪時期，保持台灣的未來。

報導說，相較於蔡英文，賴清德的外交政策協商歷練較少，也曾發表可能反過來困擾他的好鬥言論，專家指出，賴清德2024年面臨的國際環境比蔡英文2016年上台時還要更緊張，也處於更艱困的處境。

FT：對中釋善意、消除美方疑慮

英國金融時報（FT）以「台灣新任總統呼籲中國終止威脅與恫嚇」為題報導指出，賴清德呼籲北京與台灣民選政府往來，但兩岸政府互不隸屬，並引述新政府高階官員出，賴清德以承諾恢復交流，作為釋出善意的具體行動。

賴清德同時也援引前總統蔡英文的許多措辭，尋求降低美國的疑慮，承諾新政府將「不卑不亢，維持現狀」，並且秉持蔡英文的「四個堅持」

但他也對國族認同下了自己的註解：「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。」

日經：強調守護主權的重要性

日經新聞以「賴清德就職演說敦促中國接受台灣存在的事實」指出，賴清德細說他對主權的看法，並向中國與親中政黨傳遞訊息，包括兩岸「互不隸屬」，「每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權」。

華郵：面臨如何延續蔡英文路線的挑戰

華盛頓郵報以「台灣新總統宣誓就職，勇於面對中國侵略」為題報導，賴清德的言論大致與蔡英文相呼應，形容他對待兩岸關係的途徑為在試著維持和平的同時，「不卑不亢」，不該心存即便台灣放棄主權，中國就會放棄併吞台灣企圖的「幻想」。在中國尚未放棄武力犯台之下，國人應該了解：即使全盤接受中國的主張。

分析師指出，現在的問題是賴清德會如何確切旅行他延續前朝政策的承諾，以及北京的回應，因賴清德的政策給人的印象是，挑釁度高於蔡英文， 先前蔡英文調整立場，亦步亦趨前進，不讓美國陷入會槓上中國的處境，賴清德的挑戰為能否重複這個過程。

賴清德 蔡英文 中華民國

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