蔡英文：已留下更好台灣 未來續與大家並肩前行

台灣準總統賴清德（左）呈贈台灣香樟木鋼筆及照片集錦，給將卸任的蔡英文總統。圖／台總統府提供

520將至，台灣總統蔡英文 今天參加「總統府歡送會」時說，對比8年前，政府努力推動產業升級、穩定經濟、婚姻平權，已經留下一個更好的台灣，未來將以不同身分與大家並肩前行，也盼台灣是團結的台灣。

總統府今天舉行歡送會，歡送蔡英文總統、總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺。副總統賴清德 也出席，除了贈送蔡英文台灣香樟木鋼筆及照片集錦，也贈予林佳龍即可拍復古紙相機及照片集錦。

蔡英文致詞時說，最近她許多行程都是最後一次，很多人都來合照，盼留下一起打拚的回憶，今天也是她最後一次在總統府跟總統府人員說話及合照。

她表示，很多同事合照完都會說「謝謝總統」，但她才最應該對大家說謝謝，因為8年前她擔負民眾期待和託付，帶著許多改革信念走進總統府，大家一起經歷無數挑戰和考驗，也見證台灣的進步和改變。

蔡英文回憶，她任內總統府首次召開原轉會，8年來一起為原住民族歷史正義與轉型正義努力，守護公平正義，也展現台灣的民主價值；而她首任任期4個月後，就打開總統府的門，讓民眾在平日上午都可以參觀總統府，真正實踐「人民的總統府」，讓更多人感受到民主的珍貴。

她也說，8年來有不少專案，像是2020東京奧運 後首次舉辦「台灣英雄凱旋派對」，整個總統府都動起來，為台灣奧運英雄喝采，共同慶祝榮耀時刻；還有「來去總統府住一晚」，也是破天荒地讓國外網紅入住總統府，向全世界宣傳台灣的美好，這些都是在跨部門攜手合作、共同激盪下，為總統府增添許多活潑氣息，也讓這棟建築物真正帶領台灣走向世界。

蔡英文表示，除此之外，政府努力推動產業升級、穩定經濟；用心建設台灣，提升台灣競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為下一代打下堅實的發展基礎；此外，也讓彩虹劃過總統府上空，完成婚姻平權，讓愛、尊重與包容扎根在這塊土地上。

她說，對比8年前，政府已經留下一個更好的台灣，若要留下一句話給台灣，她會說，「希望台灣是團結的台灣」，未來要有信心，只要對國家好的事情，在大家通力合作之下，一定都可以完成。

蔡英文也說，再過幾天，站在這個講台的人就不是她，以後講話也不用讀稿機了，大家有機會感受到不一樣的蔡英文，也相信未來在總統當選人賴清德和副總統當選人蕭美琴領導之下，成就更多美好且令人驕傲的里程碑，她也會繼續以不同的身分，跟大家並肩前行。