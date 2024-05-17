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扁特赦無望？陳致中：父親心情還好 只擔心「這件事」

記者王勇超／高雄即時報導
陳致中今天上午出面表示，陳水扁目前心情平靜，未受特赦議題影響，反而「比較擔心廣播會開天窗」。記者王勇超／攝影
陳致中今天上午出面表示，陳水扁目前心情平靜，未受特赦議題影響，反而「比較擔心廣播會開天窗」。記者王勇超／攝影

外傳蔡英文總統卸任前將特赦前總統陳水扁，但總統府昨晚表示，無此決定。陳水扁之子陳致中今天上午為此在扁家位於高雄鼓山區的「人文首璽」豪宅外，接受媒體訪問。陳致中說，與陳水扁每天用LINE聯絡，陳水扁的心情都很平靜，沒有特別提到特赦無望，反而在煩惱周日廣播節目原本邀請民進黨立院黨團總召柯建銘上節目，但柯建銘臨時不能來，「他在傷腦筋說要找來賓」。

至於是否因為內閣已總辭，才讓陳水扁無法獲特赦。陳致中說，特赦是總統職權，是由總統決定，「我沒有資格評論」。

陳致中也澄清，外傳陳水扁今天下午要在高雄出席藝展開幕會，但陳水扁「本來就沒有要出席」，不是因為特赦無望的緣故，陳水扁「比較擔心廣播會開天窗」；陳水扁目前心情平靜，也在臉書說，政治案件、政治解決，這就是陳水扁的心境、想法。

陳致中表示，這段期間很多人在特赦的議題，給予陳水扁加油鼓勵、很多溫暖，「我在這裡代替他，向大家說聲謝謝」，因為陳水扁不方便發表談話，所以他代替父親向大家道謝。

陳致中說，昨天他已發聲明，有關2009年曾對外承諾，海外帳戶資產是選舉結餘款，「是選舉錢」，不是不法所得，但如果最後我們的家庭可以決定這筆款項如何運用，願意捐作社會公益使用，承諾至目前為止，沒有改變，也從未改變，「這是我父親的立場」。

陳致中表示，之前討論到特赦，效力是在已定讞的案件，並沒有急於未定讞、審理中的案件，所以海外帳戶是未定讞案件的部分，有些報導指稱會不會因為特赦，導致被凍結的資產解凍或被領走，「事實上這不可能發生」，因為這處於凍結狀態，也要看後續司法程序如何進行。

陳致中說，有看到評論說「鑰匙是在我父親手上」，發動權在陳水扁手上，這種說法有誤解，對陳水扁也不公平，陳水扁的立場很清楚，「選舉錢取之於社會，用之於社會」，作為社會公益使用，也不可能認罪成為犯罪所得。

陳致中說，這筆金額是當年特偵組所凍結，「金額不到1000萬美金吧」，因為發回更審，又回到一審狀態，一審當時判無罪、二審判部分有罪、但又發回更審，後續要由司法程序去處理。

外傳陳水扁特赦無望，陳致中今天上午為此在扁家位於高雄鼓山區的「人文首璽」豪宅外，...
外傳陳水扁特赦無望，陳致中今天上午為此在扁家位於高雄鼓山區的「人文首璽」豪宅外，接受媒體訪問。記者王勇超／攝影

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