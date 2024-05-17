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鍾佳濱抱撲陳菁徽讓世界看見台灣 外媒關注立院大亂鬥

編譯周辰陽／即時報導
（取自聯合新聞網）
（取自聯合新聞網）

中華民國立法院院會17日處理國會改革法案，但從一大早就開始上演朝野全武行，吸引了國際通訊社與數家外媒進行報導。

根據此前新聞，就在民進黨團發起本日的第二波攻勢時，立委鍾佳濱一度躍上主席台，將國民黨立委陳菁徽「擒抱」撲倒。法新社攝影記者此時拍到的照片，獲英國每日電訊報與阿拉伯聯合大公國國家報放上醒目的位置。

路透與英國每日電訊報寫道，就在新總統賴清德就職前幾天，立法院陷入了鬥毆。甚至在表決開始之前，一些立委就在院外互相尖叫與推擠，隨後就轉往了議場，脾氣也因激烈爭執而變著激烈，隨後一擁而上圍繞立法院長韓國瑜，推擠、扭打與互毆；還有立委越過了桌子，把其他立委拉到了地板上，場面一團混亂。

外電指出，指台灣是一個「喧鬧」的民主國家，立法院確實偶爾發生打架事件。新聞除了就此次國會改革法案來龍去脈進行了簡介外，也指衝突場面可能加劇外界猜測，即賴清德準總統將面臨比蔡英文總統更艱鉅的挑戰，要在就職後為立法政策爭取支持。

獨立報、愛爾蘭時報、瑞士資訊等媒體都刊登了通訊社發稿；衛報則將衝突過程影片上字幕，並上傳到官方的YouTube頻道。

立法委員鍾佳濱（右二）趁著表決的空檔衝上主席台，國民黨立委陳菁徽（右三）擋在主席...
立法委員鍾佳濱（右二）趁著表決的空檔衝上主席台，國民黨立委陳菁徽（右三）擋在主席台前被鍾佳濱撲倒，後方魯明哲（後）似乎被嚇到；法新社拍到同一場景，獲英國每日電訊報與阿拉伯聯合大公國國家報放上醒目的位置。記者葉信菉／攝影

賴清德 中華民國 國民黨

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