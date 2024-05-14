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35日本國會議員組團訪台 祝賀賴清德就職 安倍遺孀與會

記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣準總統賴清德將於5月20日就職，據了解，日本國會議員報名參加慶賀團的情形十分踴躍，日華議員懇談會將有35名跨黨派議員赴台觀禮。(圖／本報系資料照片)
台灣準總統賴清德將於5月20日就職，據了解，日本國會議員報名參加慶賀團的情形十分踴躍，日華議員懇談會將有35名跨黨派議員赴台觀禮。(圖／本報系資料照片)

台灣準總統賴清德將於5月20日就職，據了解，日本國會議員報名參加慶賀團的情形十分踴躍，日華議員懇談會將有35名跨黨派議員赴台觀禮，是史上人數最多的一次。本次訪團將由日華懇會長古屋圭司親自率團，日本前首相安倍晉山姪子、岸信夫之子眾議員岸信千世亦在訪團名單中，安倍晉三遺孀安倍昭惠也會抵台出席就職活動。

日華議員懇談會是日本國會的跨黨派議員聯盟，主要為促進台日之間國會議員交流，並維持雙方合作關係，讓台灣和日本在區域發展上成為彼此重要的夥伴。

據了解，此次訪團將由古屋圭司親自率團赴台，古屋圭司在賴清德當選當日，即趕赴勝選之夜晚會現場，並在隔日親自拜會祝賀賴清德、準副總統蕭美琴當選，本次特別率領史上最大跨黨派議員團前往參加就職典禮。

據了解，安倍昭惠本次將到台灣出席就職活動，凸顯台日友好的堅實基礎，以及賴清德與安倍家族深厚的友誼。事實上，這並不是安倍昭惠首次到台灣，2023年7月，安倍昭惠曾在參議員山谷惠理子、北村經夫陪同下訪台，當時賴清德與她在晚宴上會晤，她也表示，相信日本和台灣是友好國家的關係，她會與安倍晉三的靈魂繼續為「台日友好」做出努力。

賴清德曾表示，安倍晉三是國際級傑出的政治家，影響力不僅止於日本，也影響到整個印太地區，當台灣發生嚴重地震時，安倍第一時間表達關心與支持；當台灣鳳梨出口遭受中國抵制時，安倍也拍攝吃鳳梨的影片，以實際行動呼籲日本民眾多多採購；疫情期間，安倍更是全力促成日本政府捐贈420萬劑疫苗給台灣。

民進黨內人士表示，此次日本派出史上最多人數的訪團觀禮，象徵台日關係持續升溫，賴清德執政後也將延續台日友好路線，共同維護印太地區和平穩定。

安倍 日本 賴清德

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