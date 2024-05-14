台民間醫療小組主治醫：赦扁應免罪也免刑 讓藍綠和解

前總統陳水扁。(圖／本報系資料照)

台灣總統蔡英文 卸任前是否特赦前總統陳水扁 。陳水扁民間醫療小組主治醫師陳順勝表示，他主張520前無罪特赦陳水扁，並發起連署，強調讓藍綠和解，永遠終止爭議，不管是蔡英文或未來賴清德都可以做，而聯合發起團體還包括台派聯盟、台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、花蓮東社、台東東社、台灣客社等。

陳順勝指出，媒體報導蔡英文本周可望特赦陳水扁，特赦的方向可能包括免除其刑，也就是「免刑不免罪」，引發各界議論。他們則主張除罪特赦，而不是除刑特赦。

陳順勝表示，台灣過去重要的特赦案件，當年陳水扁擔任總統時，曾讓判15年的強盜犯蘇炳坤除罪；李登輝任總統時，對美麗島事件的處理，也讓參與者除罪，因此對扁案期待也是除罪特赦。

陳順勝指出，陳水扁一下任就受到許多不公平的司法待遇，許多案件在審理的程序不正義，「免刑不免罪」或硬要他認罪，豈不是在歷史上為不正義的司法背書，特赦就應該要無罪，政治問題就要政治解決，而不是用有瑕疵的法律或程序去繼續處理。

陳順勝表示，陳水扁是之前藍綠撕裂、司法錯誤的犧牲品，例如國務機要費就是一例，法官做出和國民黨籍前總統馬英九 特別費案截然不同的判決，因此後來才會提案修會計法，期盼蔡英文可以在520新政府就職前展現高度，希望陳水扁能無罪特赦，可讓藍綠和解，永遠終止爭議。