我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音生產延誤 衝擊芝城今夏繁忙旅遊季

這3個地方 不要用銷帳卡

韓國瑜將出席520就職典禮 授與賴清德國璽印章

中央社台北13日電
台灣立法院長韓國瑜辦公室今天證實，韓國瑜會出席520就職典禮，授與賴清德、蕭美琴印信。記者潘俊宏／攝影
台灣立法院長韓國瑜辦公室今天證實，韓國瑜會出席520就職典禮，授與賴清德、蕭美琴印信。記者潘俊宏／攝影

台灣立法院長韓國瑜將出席520就職典禮，並依「印信條例」規定，授與「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」給總統當選人賴清德；並授與「副總統之章」，給副總統當選人蕭美琴。

中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，依例在總統、副總統完成宣誓後，將進行授與總統印信和副總統之章儀式，總統首先接受立法院長授與「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」；副總統也由立法院長授與「副總統之章」。

立法院長韓國瑜辦公室今天證實，韓國瑜會出席520就職典禮，授與賴清德、蕭美琴印信。

根據總統府網站指出，中華民國國璽有二方，一為「中華民國之璽」，一為「榮典之璽」。新任總統就職時，依「印信條例」規定，由立法院長授與「中華民國之璽」及「榮典之璽」。

其中，中華民國之璽為代表國家之印信。蓋用於國書、批准書、接受書、全權證書、領事證書、領事委任文憑等文件。於民國18年由國民政府文官處印鑄局鐫刻完成，並於同年國慶日啟用迄今。

榮典之璽為國家元首授與榮典之印信。蓋用於勳章證書、褒揚令、褒獎性匾額等文件。與中華民國之璽同年鐫刻，並於民國20年7月1日啟用迄今。

中華民國 韓國瑜 賴清德

上一則

洪孟楷：國民黨團不出席賴清德總統就職典禮

延伸閱讀

洪孟楷：國民黨團不出席賴清德總統就職典禮

洪孟楷：國民黨團不出席賴清德總統就職典禮
賴清德未拜會 在野批空白4個月 藍質疑只想和在野吵架

賴清德未拜會 在野批空白4個月 藍質疑只想和在野吵架
黃埔軍校百年校慶 賴清德顧立雄將出席閱兵

黃埔軍校百年校慶 賴清德顧立雄將出席閱兵
賴清德就職演說 藍委盼對陸善意說到做到

賴清德就職演說 藍委盼對陸善意說到做到

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56

超人氣

更多 >
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣

理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫