鄰近特赦之際 陳水扁隔空向蔡英文討人情？

台灣前總統陳水扁(中)參加英系大老陳明文70歲壽宴，細數總統任內拉拔蔡英文、陳明文過程。(圖／讀者提供)

民進黨 英系大老陳明文慶祝70大壽，今晚在嘉義縣中埔鄉陽陽農場席開80桌宴客，台總統蔡英文 致詞祝賀便離開，前總統陳水扁 隨後到場，兩人雖未碰面，但阿扁致詞時細數蔡英文擔任陸委會主委、不分區立委，再到成為首位女總統，背後都有扁的功勞，恰逢特赦話題再起之際引人聯想。

陳水扁說，2000年當選總統時推動停建核四，差一點就被提罷免，幸好陳明文撤簽才沒被罷免，也感謝陳明文加入民主進步黨，他曾在總統府接見陳明文2次，全力歡迎陳明文入黨參選嘉義縣長，當時黨內有不同意見，是他力排眾議支持陳明文，讓嘉義綠色執政持續20年。

陳水扁也說，蔡英文加入民進黨和他有關聯，2000年任命蔡擔任陸委會主委，2004年代表民進黨參選不分區立委，增加國會資歷，完備政壇資歷，由他擔任介紹人推薦蔡英文加入民進黨，可謂蔡英文與民進黨的媒人，讓蔡英文後續參選3次總統，成為台灣首位女總統。