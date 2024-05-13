我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：年輕票與非白人選民流失 讓拜登關鍵5州落後

遏逃避過路費 MTA嚴打擊幽靈車 1天逮19人

戰鬥藍齊聚力挺 徐巧芯：不後悔公布密約繼續直球對決

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（前右四）近日遭綠營圍剿，戰鬥藍發起人趙少康今舉行「集結挺芯」記者會，10多位藍營民代齊聚力挺，徐巧芯送上乖乖桶致謝，表示自己被綠營攻擊滿月，希望政府「乖乖的」。（記者鄭媁／攝影）
國民黨立委徐巧芯（前右四）近日遭綠營圍剿，戰鬥藍發起人趙少康今舉行「集結挺芯」記者會，10多位藍營民代齊聚力挺，徐巧芯送上乖乖桶致謝，表示自己被綠營攻擊滿月，希望政府「乖乖的」。（記者鄭媁／攝影）

國民黨立委徐巧芯近日遭綠營圍剿，「戰鬥藍」發起人趙少康今舉行「集結挺芯」記者會，逾10位藍營民代齊聚力挺。徐巧芯表示，她會堅持追蹤到底。外交部長吳釗燮15日將赴立院報告，她會繼續直球對決。趙少康批評，民進黨動輒搬出「國家機密保護法」、「兩岸人民關係條例」、「反滲透法」來整反對他的人，他已委託學者專家研議修法，再請立委提案。

趙少康指出，這一個月來簡直莫名其妙，一點家庭私事也被拿出來放大，代表徐巧芯打到民進黨痛處，從民代、綠媒、側翼無所不用其極圍剿她，還去羞辱家人、一點隱私都沒有，政治可以搞成這樣子嗎？

趙少康表示，國家機密保護法第五條，國家機密的核定應於必要之最小範圍內為之。而且國家核定國家機密不得基於下列目的為之。第一，為隱瞞違法或行政疏失；第二為限制或妨礙事業之公平競爭，第三為掩飾特定之自然人法人團體或機關之不名譽行為；第四為拒絕或延遲提供應公開的政府資訊。

趙少康表示，徐巧芯公開援烏克蘭密件，在他看來，該密件皆違反上述四項要件；他主張應該修法，不應該被核定的機密文件卻將其核定為機密，最重可處五年以下徒刑。他也提到，國民黨立委馬文君選前也是這樣被攻擊，他呼籲藍軍不可以單打獨鬥，一定要團結起來，國家機密保護法不是民進黨的遮羞布。

無黨籍立委高金素梅批評，她在立法院22年來，政務官愈來愈不倫不類，說話沒教養、沒風度，執行政策亂了套，中華民國這棵大樹看來茂盛，卻被所謂機密蛀蟲、國安蛀蟲蛀到快枯萎了，徐巧芯是非常了不起、勇敢的啄木鳥，正要把蛀蟲消滅掉，所以她要給徐巧芯支持加油打氣。

國民黨立委陳玉珍說，國民黨不會因為民進黨府院黨，整個國家機器追殺勇敢揭弊的國會議員，就因此退卻，國民黨力挺徐巧芯，也會更團結、更努力監督執政黨。

國民黨立委羅智強說，民進黨說在野黨應該有高度氣度參加520就職典禮，他想問即將接任國安會秘書長的吳釗燮有高度嗎？民進黨有對徐巧芯的人身安全展現一點同理心嗎？準總統賴清德將心比心，站出來講點話，呼籲綠營不要再騷擾徐家，沒那麼困難。

新北市議員林金結說，本周三他將出席國民黨中常會，要求黨中央一定要出來力挺徐巧芯，更不排除上街頭，到外交部丟雞蛋抗議。

徐巧芯表示，外交部所有文件都列密等，這是常態，外交部對她提告是他們的權利，但外交部只是在轉移焦點，至今卻沒人出面說清楚1000萬美金的流向、採購多少台灣醫材，透過什麼方式採購，只看到吳釗燮說他是魔法部的「林北」，這就是我們的外交部長。

徐巧芯說，113席立委各有問政方式，如果今天有一份最高機密文件，私下追查溝通後發現是驚天弊案，作為立委，要因為這是密件所以配合政府閉口不談，還是要站出來為人民發聲揭弊？政治人物應該希望創造更好的政策、為人民謀福利，找出政府有不合理的金流使用，否則他們選立委要幹嘛？

徐巧芯也說，她不後悔揭露相關文件，未來也會堅持追蹤到底，吳釗燮15日將受邀到立院備詢，會繼續直球對決。

國民黨立委賴士葆、林沛祥、馬文君、徐欣瑩、牛煦庭、羅明才、葉元之；新北市議員江怡臻、林國春及台北市議員張斯綱等人皆現身力挺。

國民黨 民進黨 趙少康

上一則

賴清德未拜會 在野批空白4個月 藍質疑只想和在野吵架

下一則

台灣又未受邀WHA 中國國台辦稱「以衛謀獨」必遭挫敗

延伸閱讀

立委最新聲量 徐巧芯奪冠 韓國瑜第2

立委最新聲量 徐巧芯奪冠 韓國瑜第2
最新立委聲量出爐 藍委逾5成 第1名徐巧芯 韓國瑜第2

最新立委聲量出爐 藍委逾5成 第1名徐巧芯 韓國瑜第2
徐巧芯公開援烏克蘭密件 北檢列他字案被告偵辦

徐巧芯公開援烏克蘭密件 北檢列他字案被告偵辦
援烏3月就登期刊 徐巧芯問外交部：要告捷克政府？

援烏3月就登期刊 徐巧芯問外交部：要告捷克政府？

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20

超人氣

更多 >
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣

理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光