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旅美台僑國會山莊前造勢 支持台灣參與WHA

中央社華盛頓12日專電
旅美台僑11日在華府國會山莊前舉辦支持台灣出席世界衛生大會活動。(中央社)
旅美台僑11日在華府國會山莊前舉辦支持台灣出席世界衛生大會活動。(中央社)

旅美台僑11日在華府國會山莊前舉辦支持台灣出席世界衛生大會活動。與會者強調台灣對全球公衛體系重要性，呼籲世衛組織勿政治化，應回歸專業，實踐「人人享有健康」宗旨。

世界衛生組織（WHO）5月底將召開第77屆世界衛生大會（WHA），台灣世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會今天在國會山莊前舉辦造勢，拉出一面巨幅的中華民國國旗，向各界表達台灣希望出席WHA心聲。

台灣世界華人工商婦女企管協會總會副總會長白越珠指出，這面巨幅國旗特別從台灣訂製，盼讓支持台灣出席WHA訴求，更加獲得各界重視。

白越珠指出，台灣世界華人工商婦女企管協會全美25個分會、以及其他包括日本、法國、南非、巴西等7個國家的分會，都會各自舉辦造勢活動，再由總會集結各場造勢成果，凝聚聲援台灣的力量，一起為台灣發聲。

今年世界衛生大會的主題是「健康至上，共享健康」（All for Health, Health for All），台灣不應該被排除在世界衛生大會之外，白越珠說。

白越珠指出，台灣擁有先進的醫療保健系統、高度發展的醫療技術，及許多高水準的專業知識。過去10年，台灣也協助許多國家從各種受災中復原。

中華民國駐美代表處公使鄭榮俊指出，台灣在2009年至2016年間獲邀參加WHA，台灣的表現獲得廣泛認可，從2017年起被排除在外，不外乎是政治因素。

鄭榮俊強調，因應下一波疫情，台灣不能再缺席於世界衛生大會，面對可能有下一波疫情的威脅，各國政府應共同提升全球衛生治理及安全。

鄭榮俊說：「我們在COVID-19疫情期間學到一個重要教訓，台灣在全球公衛體系缺席對國際社會是巨大損失。WHO應放下政治考量，恪守專業、中立原則，邀台灣參與WHA，讓台灣為全球社會對抗X疾病的努力做出貢獻。」

參與造勢活動的高中生、也是僑委會「海外青年文化大使」（FASCA）成員的沈睿筠說，WHO既然是「世界」的衛生組織，就應該納入台灣。她也會向友人說，支持台灣參與WHA很重要，因為人人都享有健康的權利。

馬里蘭州州參議員林力圖（Clarence Lam）也出席力挺台灣。

林力圖是約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公衛學院的預防醫學專家，也是醫生。有醫學專業的他說，每個人都應受到健康照護，這是基本人權，美國現在還沒有這樣的制度，相對的，台灣的健保是許多國家的典範。

林力圖說，政治常讓事情變得混亂，但政治因素應排除在健康照護議題之外。在很多時候，台灣是如何應對全球大流行疫情的典範，台灣有良好監測、應對、篩檢病毒政策，也能及時推出疫苗，這是全球應效法的模式。

此外，「國會山莊報」（The Hill）在11日刊出駐美代表俞大㵢的專文，他在文章說明台灣有能力、有意願對全球做出貢獻，不應因政治因素遭WHO排除在外。

俞大㵢指出，美國及七大工業國集團（G7）近年對台灣有意義參與WHO的支持，顯示對台灣的肯定。將台灣納入國際社會不僅是公平問題，也是維持全球穩定及繁榮的必要條件，是時候讓世界認識台灣的貢獻，並給予台灣參與全面應對全球挑戰的機會，「我們能共同建立一個更好、更包容的世界」。

WHA WHO 疫情

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