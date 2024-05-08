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徐巧芯指捷克早揭露資料 台外交部：雙方從未公開約文

中央社台北8日電
台外交部條法司副司長許柏逸（中）等人赴台北地檢署告發徐巧芯，涉犯涉犯刑法第132條第1項。（記者房荷庭／攝影）
台外交部條法司副司長許柏逸（中）等人赴台北地檢署告發徐巧芯，涉犯涉犯刑法第132條第1項。（記者房荷庭／攝影）

台外交部控告國民黨立委徐巧芯洩密，徐巧芯說，捷克早揭露相關資料。外交部今天表示，兩國政府不曾將雙方簽署的備忘錄約文對外公開，雙方政府規劃將合作內容與進度適時適度對外說明，但並非公布約本。

徐巧芯質疑台灣與捷克援助烏克蘭專案，公布部分文件，外交部條法司副司長許柏逸7日赴台北地檢署告發徐巧芯涉刑法洩密罪。徐巧芯表示，捷克外交部國際期刊早在3月26日就已揭露相關資料，不應該是密件。

台外交部今天發布新聞稿說明，捷克外交部期刊於今年3月底專文刊出合作案部分要點，其目的是在彰顯兩國合作援助烏克蘭美意，但是兩國政府不曾將雙方簽署的備忘錄約文對外公開。雙方政府規劃將合作內容與進度適時適度對外說明，但並非公布約本。此與內部公文密等核定、變更或解密無關，亦不應以此合理化立法委員的洩密行為。

台外交部表示，該案公文文書雖基於外交考量列為密等，但是全案仍循公開透明原則，遵照「條約締結法」規定，於簽約前報請行政院核定，並於簽約後分別報請行政院及立法院備查提供立法委員參考。

台外交部重申，徐巧芯若有疑義可請外交部派員說明，或如諸多朝野資深立委所說，以召開「秘密會議」方式處理，而非視機密保護於無物，逕自在媒體面前公開列密文件，藉以博取聲量和轉移輿論對其關注焦點，甚至傷害台灣與友好國家間的互信合作關係。

台外交部說明，烏克蘭東部為戰爭前線最危險、醫院遭炮火摧毀最嚴重的地區，烏國人民極為需要初級醫療照護。考量到台烏之間尚未建立正式官方關係，台灣進入戰地實地瞭解醫院需求並進行採購有實際上的困難，政府因此與捷克政府簽署瞭解合作備忘錄，由捷方依據烏克蘭當地所需，指派有專業、有能力進入烏克蘭執行醫療計畫的非營利組織「捷克衛生科技院」作為執行機構。

台外交部說，由於戰區各醫院醫療設備與用品的需求不同，且採購上具備時效性，基於外交與醫療專業上的信任，所以台灣給予捷方規劃採購上的彈性，且亦回應立法院要求，指定部分須向台灣製造商採購，創造台灣商機。

台外交部指出，捷方採購程序，除依據捷方本身對非營利組織的內部治理及外部監督法規外，捷克亦為歐盟成員國，歐盟對非營利組織及援助烏克蘭亦訂有高標準規範，且捷方執行結果必須向雙方政府提交報告，接受監督，所謂規避採購法或意圖令特定第三方獲利等說法，既非事實也毫無根據。

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