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賴清德證實有2支勞力士 價值都未達20萬免申報

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德的手錶，是否依法財產申報成為在野黨攻擊焦點。據轉述，賴清德今天在中執會主動提起手錶的事，證實他有兩支勞力士，一支是當選國大代表時，表姐送他的，但後來弄丟了；另一支則勞力士則是他自己買的，當年價格大概10萬元左右，兩支錶都未達法定財產申報的20萬元標準。

據轉述，賴清德表示，他第一次戴手錶是國中畢業時媽媽送的，價格幾百元；後來選上國大，表姊送了他一支勞力士，但後來不知跑哪裡去了。民進黨團總召柯建銘這時接了一句「可能拿去當掉了」，會場一片笑聲。

賴清德接著說，後來為了到日本開會，必須有支手錶，所以買了大概10萬元左右的勞力士，不是媒體報的那種最高等級。

黨內人士表示，賴清德用這個例子告訴黨內，國民黨現在什麼都會拿來攻擊，會用各種手段來轉移焦點，就像在大選期間，侯友宜的凱旋苑、柯文哲的農地爭議，也拿他萬里老家來轉移焦點。

賴清德指出，萬里老家最近鑑價結果出爐，房舍價值只有17萬元，當時卻被打成「萬里帝寶」，相當荒謬，甚至現在要去找信託，因為價值太低，還沒有人願意承作。

賴清德 民進黨 國民黨

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