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眾院通過援外法案 台灣人公共事務會感謝

中央社華盛頓20日專電
眾院昨天通過援外法案，將向烏克蘭、以色列、及台灣等印太國家提供安全援助。台灣人公共事務會發表聲明，感謝美國對台灣的承諾。(美聯社)
眾院昨天通過援外法案，將向烏克蘭、以色列、及台灣等印太國家提供安全援助。台灣人公共事務會發表聲明，感謝美國對台灣的承諾。(美聯社)

眾院昨天通過援外法案，將向烏克蘭、以色列、及台灣等印太國家提供安全援助。台灣人公共事務會發表聲明，感謝美國對台灣的承諾，也呼籲美國放棄「戰略模糊」政策。

拜登（Joe Biden）總統去年10月請求國會額外撥款，協助烏克蘭、以色列、及台灣等印太盟友維護安全，總數953億美元。

參院2月通過法案，眾院今天也通過眾院的版本，將送參院作為修正案。拜登敦促參院儘速通過，他將簽署立法，以及早提供烏克蘭武器裝備。

援外法案將提供608億美元協助烏克蘭抵抗俄羅斯；264億美元援助以色列，並向加薩及其他衝突地區提供人道援助；及81億美元協助台灣、菲律賓等印太區域國家強化嚇阻能力，以因應中國威脅，其中包括20億美元提供台灣及主要盟友的外國軍事融資（FMF），及19億美元用於補充提供給台灣的防禦性軍事物資。

台灣人公共事務會（FAPA）指出，自1982年成立後，FAPA一直與美國國會密切合作，以保障台灣的主權與獨立，對抗中國對台灣的無端主張，很感激美國對維護台灣自由的數十年承諾，也很興奮眾議院通過援助台灣及印太地區的法案。

FAPA執行長蕭喬勻說，今年是美國「台灣關係法」立法45周年，美國始終在艱難時期支持台灣，這一點令人安心。美國長期的「戰略模糊」政策顯然已不受歡迎，FAPA呼籲美國放棄這個立場，往「戰略清晰」的方向邁進。

烏克蘭 眾院 參院

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