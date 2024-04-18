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台灣兒虐剴剴案 保母姊妹凌虐細節曝光

記者房荷庭／台北即時報導
台北地檢署偵辦保母劉彩萱與劉若琳（中）虐童案，19日依成年人故意傷害兒童致死等罪起訴劉氏姊妹。（本報資料照片）
台北地檢署偵辦保母劉彩萱與劉若琳（中）虐童案，19日依成年人故意傷害兒童致死等罪起訴劉氏姊妹。（本報資料照片）

一歲男童剴剴遭收托的保母姊妹劉彩萱與劉若琳凌虐致死，台北地檢署查出，劉彩萱在其住居及劉若琳住所，以徒手、腳踹及持物品毆打等方式攻擊剴剴，見他走路慢，就從後面推去撞牆，致其頭部撞及地面或牆壁；劉若琳甚至以指甲刮剴剴右頸部，剴剴因此受有脖子撕裂傷、臉部、四肢、生殖器、指甲、頭皮等全身多處新舊不同挫擦傷，還有大血管塌陷、三顆牙斷裂、一顆牙脫落。

檢方查出，劉彩萱托育剴剴後，在住居所以繩索、布條綑綁剴剴四肢、頭部，對折綑綁其身體部位，並用口罩、保麗龍遮蓋其眼睛後，使用行李帶將他綁附在椅腳邊，另將遭綑綁的剴剴塞入水桶或擁擠角落雜物旁。

劉若琳則於劉彩萱洗澡或外出時，協助綑綁或看管監督剴剴，若蒙眼口罩脫落時，將口罩拉上，以蒙住雙眼，若見到剴剴掙扎嘗試掙脫逃離時，仍將剴剴綑綁固定好塞回水桶內。

此外，劉彩萱、劉若琳長時間處罰剴剴雙腳抬高跨門上，不得變換姿勢，另命剴剴裸體罰站於陽台、屋內等角落、罰站至睡著。若剴剴不從，劉彩萱即以腳踹、毆打，並以眼神怒視、斥喝及辱罵三字經，致剴剴害怕畏懼不停顫抖。

檢方調查，劉彩萱、劉若琳未帶剴剴就醫治療，還重複使用爬滿蟑螂的紙杯，每日盛裝約半個紙杯的內容物，且未加熱、不新鮮、冰箱廚餘、燒焦物絞碎或打泥物餵食剴剴。兩人不願幫剴剴穿衣服，讓剴剴長期裸體，導致長期營養不良、缺血而身體衰弱，並感染肺炎，手法凶殘惡劣。

檢方偵查期間，劉彩萱坦承犯行、劉若琳坦承部分犯行，依成年人故意傷害兒童致死等罪起訴劉氏姊妹，並依兒少法規定加重其刑至二分之一。

劉彩萱、劉若琳均為兒福聯盟待出養兒童保母名冊所列，接受兒盟委託照顧嬰幼兒，領有保母人員技術士證專業保母，核定登記在台北市文山區住居所從事居家式托育服務。

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