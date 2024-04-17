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台灣水情超越百年大旱 竹科恐搶水

台灣新聞組／綜合18日電
31--石門水庫17日蓄水率降至24%，比3年前「百年大旱」同時期的27%還低，目前每天仍先經過電廠發電後再排放至桃園大圳供應用水；若持續缺水，恐影響桃園一期稻作「抽穗」所需用水，圖為石門水庫現況。(記者季相儒／攝影)
31--石門水庫17日蓄水率降至24%，比3年前「百年大旱」同時期的27%還低，目前每天仍先經過電廠發電後再排放至桃園大圳供應用水；若持續缺水，恐影響桃園一期稻作「抽穗」所需用水，圖為石門水庫現況。(記者季相儒／攝影)

桃園日前有上萬用戶停電，17日又傳出水情嚴峻，石門水庫蓄水率只剩24%，比3年前「百年大旱」同時期的27%還低，農民擔心已完成插秧的一期稻作恐要停耕，竹科更引發缺水焦慮，恐再次上演搶水大戰。水情緊張，台電還想犧牲水來發電，桃園市長張善政怒批蔡英文總統的能源政策「荒腔走板」，卻不肯面對錯誤。

繼前晚停電後，17日晚9時許，桃園平鎮區又停電，有3094戶受影響。張善政批評，上位不到位的能源政策造成台電財務吃緊，電力基礎設施維修不到位就導致意外跳電頻繁。桃園是用電大市，工業用電尤其明顯，民進黨過去一直不肯面對錯誤的能源政策，希望新政府好好檢討。

經濟部長王美花17日為造成桃園市上萬戶用電戶的停電一事致歉，她表示，桃園停電是因電纜線故障，修復要花一些時間，造成比較多用戶停電。台電已在第一時間趕快修復，「造成多戶停電在這邊要特別致歉」。

今年春雨不如預期，因持續供水，桃園石門水庫水量急降，截至17日蓄水率僅剩24.3％，面臨2成保衛戰，但台電卻因缺電竟想犧牲水來發電，水利署北區水資源分署證實接獲台電請託用水發電，但已婉拒；

此外，水情拉警報引發竹科缺水焦慮，恐再次上演搶水大戰，竹科各廠商緊盯水情，並依備援SOP與長期簽約水車業者待命。竹科管理局長王永壯指出，一旦出現供水限制，將立刻啟動水車跨縣市運水。

目前供應竹科主要用水的寶二水庫，蓄水量降至32%，比一個月前少一成，鄰近的寶山水庫跌至22%，兩水庫有效蓄水量加起來不到1200萬立方公尺，相當1200萬公噸的水，竹科每天用水需求15萬噸至18萬噸，還有新竹地區工業、民生及農業用水需求，相當吃緊。

由於2021年旱災險危及竹科廠商生產，各廠商已陸續建立各自買水管道，簽訂長約委託水車業者向中南部或台北等水情相對穩定的自來水廠買水載到竹科，連各縣市釋出的地下水資源、建築工地開挖地下室抽取的地下水都不放過，也有科技大廠更新水回收系統，讓製程用水回收再利用。

科學園區同業公會秘書長張致遠表示，若出現減壓供水情形，絕對會對竹科生產造成影響，希望中央審慎評估供水。

聯電說，一旦出現供水限制，將立刻啟動水車跨縣市運水，維持生產穩定正常運轉，但「希望最好不要用到」。台積電昨天傍晚表示，竹、中、南科廠區已自主節水，將持續監測水情並隨時因應。

32--水情拉警報引發竹科廠商缺水焦慮，恐再次上演搶水大戰，已要求簽約的水車業者...
32--水情拉警報引發竹科廠商缺水焦慮，恐再次上演搶水大戰，已要求簽約的水車業者待命。(本報資料照片)

張善政 台積電 蔡英文

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