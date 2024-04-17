黃珊珊：黃曙光為台灣潛艦國造很忙很累 大家不用再猜了

台灣潛艦國造專案召集人黃曙光（後左）因為小妹、民眾黨立委黃珊珊（後右）從政，使黃曙光身分更受矚目，黃曙光事母至孝，公餘有空都自己搭車去看母親。圖／取自黃珊珊臉書

台灣潛艦國造專案召集人黃曙光請辭，黃曙光的妹妹、民眾黨立委黃珊珊今天說，國家利益大於個人利益，更應該高於政黨利益，潛艦國造在大選前引起非常多爭議與口水，黃曙光為了國家利益隱忍不發，這是頂天立地的軍人本色，這8年來也確實很忙很累，她對黃曙光請辭一點都不意外，也請大家不用再猜了。

黃曙光昨天晚間透過聲明表示，基於國家安全的思考，希望不要再有政治爭議，傷害國防戰力的提升，或者是有不負責任的言論自由，分化傷害人民的感情，因此決定辭去工作。請辭是個人身心俱疲，完全與他人無關，更無關任何政治因素，未來將會以民間人士，協助台船與海軍造艦各項諮詢參考。

黃珊珊今天在臉書 發文說，兩周前因為媽媽肺炎住院，自己跟二哥到醫院探視，黃曙光告訴她即將在5月離開現職，辭去國安會諮詢委員與潛艦小組召集人的職務，因為政府即將交接本應總辭，而且潛艦國造制度已經建立，原型艦也按照計畫進行當中。

黃珊珊坦言，其實自己一點也不意外，因為這8年以來，黃曙光真的很忙很累，常常到處飛往國外，身體也出了些狀況，「這次看到他比過年時更瘦更黑，身為家人，我當然支持他好好休息！」

黃珊珊表示，黃曙光為了潛艦國造，扛下這艱鉅的任務，軍人一生最重要的任務，就是要保家衛國，「我高中時他赴荷蘭幾年接潛艇回來，接下來幾十年我看到他不眠不休、幾乎沒有個人私生活、沒有交際應酬，全心全意為國效力的軍人本色！」

黃珊珊也說，潛艦國造在大選期間，引起非常多爭議與口水，黃曙光的心情可想而知，但是他為了國家利益隱忍不發，現在終於可以自由、為自己而活，也可以說該說的話了。

黃珊珊強調，軍備與國防是台灣安身立命的護城河，每個人在國家利益之前很渺小，不應該為了個人利益、政黨利益犧牲國家利益，中華民國 是主權獨立的國家，「不管你有何種意識形態與政黨立場，對於國家利益，每一個台灣人的立場都應該是一致對外。」