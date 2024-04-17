大姑涉詐騙洗錢案 藍委徐巧芯挨告詐欺貪污等罪

國民黨立委徐巧芯大姑捲入詐騙洗錢案，台灣基進認為，徐巧芯說詞反覆，台灣基進台南黨部執行長吳依潔（左）、高雄黨部執行長楊佩樺（右）17日到台北地檢署告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪污治罪條例等罪，並違反公職人員財產申報法。中央社

國民黨 立委徐巧芯大姑捲入詐騙洗錢案，台灣基進認為，徐巧芯說詞反覆，提到交付婆婆100萬元資金說不清楚，今天到北檢告發徐巧芯涉嫌詐欺 、貪污等罪和違反公職人員財產申報法。

檢警偵辦一起詐騙案，查出男子林于倫疑成立人頭公司，帳戶交由杜秉澄、劉向婕夫妻檔使用，不法金流高達新台幣2700萬餘元，涉及詐欺、洗錢等罪，檢方聲押3人獲准。劉女是徐巧芯的大姑。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺、台南黨部執行長吳依潔上午到台北地檢署，告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪污治罪條例等罪，並違反公職人員財產申報法。

楊佩樺指出，徐巧芯一開始就說謊，後來的供詞又反反覆覆，其中可能有些問題，當初徐巧芯說大姑夫婦成立公司，由婆婆借貸新台幣2000萬元、後來又變成1880萬元，網紅四叉貓爆料是1450萬元，由此可知，徐巧芯一直沒有講實話。

楊佩樺表示，徐巧芯提到100萬元一開始說是借，結果被打臉後，又改口是與先生一起給婆婆用來支付銀行利息，若是有借據，為何未公布在財產申報上，後來說是贈與，這100萬元的來源、去向交代不清，假設這家公司資金週轉有問題，徐巧芯付了利息解決公司資金週轉問題，徐巧芯是有角色存在著。

吳依潔則指出，徐巧芯沒有清楚說明100萬元資金的來源及流向，可能觸犯貪污治罪條例財產來源不明罪。徐巧芯一開始說是借款，可能涉犯公職人員財產申報法，事後又改口是贈與，等同於徐巧芯投資 這間公司，再加上徐巧芯與詐欺集團主事者關係匪淺，可能觸犯刑法詐欺罪。

吳依潔表示，徐巧芯身為民意代表，對於這樣的問題應該要有一定的敏感度，呼籲徐巧芯自動請辭並出來接受檢方調查。