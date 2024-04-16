說溜嘴？蔡英文代證實林佳龍接外長 挑動英賴情結

蔡英文總統(左)16日接見外賓，提及總統府秘書長林佳龍(右二)是下任外交部長，外交部長吳釗燮(右)是未來國安會秘書長。（中央社）

準總統賴清德 的國安團隊人事還沒正式公布，蔡英文 總統昨天上午接見「紐西蘭國會跨黨派友台小組訪台團」，在介紹與會來賓時，意外證實了總統府秘書長林佳龍將接任外交部長，外交部長吳釗燮將轉任國安會秘書長。國民黨 立委羅智強認為這是蔡總統「越俎代庖」。

民進黨立委吳思瑤則認為，顯示蔡總統與未來「賴總統」對外交人事有共識。準行政院發言人陳世凱表示，人事確定了，會有正式記者會公布。

黨政人士表示，蔡總統以為這兩項人事已公布，屬於認知上誤會，並無要搶先公布之意。

蔡總統昨天在接見現場致詞時表示，「一起會面的有總統府秘書長林佳龍，是未來的外交部長，以及現在的外交部長，也是未來的國安會秘書長吳釗燮」。

兩岸外交國防是總統職權，蔡英文總統在接見外賓的場合，提前為準總統賴清德公布外交、國安人事，引發外界不同解讀。

吳思瑤認為，那是一個相對輕鬆的場合，蔡總統是對外賓釋出善意，同時也象徵前後任總統在外交國安人事上有高度共識；這不僅透露蔡總統與賴清德在人事布局上有非常好的互動及溝通，也代表未來國安外交人事是有繼續走「蔡英文路線」的含義。

不過， 羅智強分析認為，賴清德的組閣邏輯仍然是採取「培植親信、養新（新潮流）去英（英系）」的主軸，蔡總統此舉是反制賴，越俎代庖替賴清德宣布外交部與國安會人選，賴蔡之間的關係後續仍值得觀察。

政壇人士認為，美中台關係講求高度平衡，賴清德展開人事布局，國安團隊打出安全牌，即最大程度延續蔡總統8年來路線，相關部會首長也僅「大風吹」，基本上換湯不換藥。但賴在國安人事布局，如此高度尊重蔡總統，卻換來「軟釘子」？蔡總統的「說溜嘴」，解讀可大可小。本已漸歇的「英賴情結」，再度隱隱復發；蔡賴之間的微妙關係，也成為後續觀察焦點。

國民黨立委王鴻薇則說，顧立雄、吳釗燮都是蔡英文總統的人馬，現在竟然連人事案都是由蔡來宣布，蔡英文根本就是想當「太上總統」；蔡的個性小心謹慎，不認為是「犯口誤」這種低級錯誤。

王鴻薇指出，蔡英文故意做這件事，是有意義存在的，林佳龍根本不懂外交，說是「高年級實習生」也不為過，而準副總統蕭美琴才是真正主導外交的人，也就是蔡英文人馬，蔡現在是在對外「宣示」自己未來在外交的影響力仍是相當大。

民眾黨立委林憶君也說，外交、國防、兩岸首長的任命權在總統，歷屆交接從未發生總統代準總統宣布人事的例子；蔡英文此舉是不是因為有人擔心賴清德鮮明的台獨形象增加兩岸緊張情勢，因此由她代為宣布此人事命令，藉以讓美國放心？