我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨砍死6人疑鎖定女性 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

北投溫泉酸廢水1年1200萬噸入河 汙染農田魚蝦亡

記者胡瑞玲／台北16日電
環團指出，北投每年約有1200萬噸酸性溫泉廢水排放。圖為北投五分港溪與周邊農田。(記者林伯東／攝影)
環團指出，北投每年約有1200萬噸酸性溫泉廢水排放。圖為北投五分港溪與周邊農田。(記者林伯東／攝影)

台灣被稱為溫泉寶島，環團卻指出溫泉廢水已嚴重汙染河川，每年約有1200萬噸、pH值3至5的北投酸性溫泉廢水排放到河川，造成圳溝魚蝦死亡，農田也遭汙染，不利稻米生長。環團呼籲中央及地方政府應以「水汙染防治法」管制溫泉廢水，並盡速修改溫泉法。

據統計，台北市自來水事業處在北投區的白磺溫泉供應量，2022年為1200萬噸，相當於每年有相同數量的溫泉廢水排入河川；以奧運標準游泳池2500公噸為標準，等同每年有4800座酸性事業廢水排入北投區河川。

台北市最美河川文化推廣協會表示，過去水管拉線複查且不完善，多數業者隨意將溫泉廢水排至下游，儘管台北市政府稱強調新建的溫泉會館業者，都要做接管處理，卻未明訂期程，主管機關經濟部及環境部也僅稱已依照「溫泉法」管制。

推廣協會說明，溫泉法所稱的溫泉，指地下湧出或稱取符合溫泉標準的溫水、冷水，或地熱混合後符合溫泉標準的溫水，但目前北投溫泉業者提供的「白磺泉」，是在硫磺谷泉源區鑽鑿地熱井，引出地熱後，將上游的乾淨水源或自來水導入混合井內，混合加溫所形成的人工溫泉。

推廣協會指出，從北到南都有溫泉，國家雖訂定溫泉法規範，但全台80%的酸性溫泉都集中在北投，導致當地溫泉廢水汙染特別嚴重。因北投「白磺泉」屬北市自來水事業處製造的人工溫泉，不應以溫泉法規範溫泉廢水，而應採水汙染防治法。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，溫泉業者每日能排放的溫泉廢水量約60噸，負責放流水質監測的環境部，僅查核水質中的毛髮及導電度，積極度不足。她以關渡五分港溪為例，原本周遭生態豐富，卻因溫泉廢水酸性太高，含懸浮固體、大腸桿菌等汙染物，不僅圳溝魚蝦死亡，溫泉廢水流經的農田也遭汙染。

環團強調，絕非反對發展溫泉觀光業，建議主管機關應盡快處理酸性溫泉水排放破壞河川生態等問題，也委請專家學者調查人工溫泉對河川生態體系的破壞情形。

觀光 奧運

上一則

台灣頂級和牛燒肉店食材過期 負責人被爆涉博弈洗錢

下一則

一命賠一命？男撞死人態度差 被女友潑油燒死

延伸閱讀

加州春遊跳脫傳統 上山下海野趣十足

加州春遊跳脫傳統 上山下海野趣十足
台灣Buffet比國外頂級還貴？ 內行人點出1策略：餐點是附加

台灣Buffet比國外頂級還貴？ 內行人點出1策略：餐點是附加
灣景區華婦去年遭推倒致死 重啟調查 亞裔領導人促朝仇恨犯罪偵辦

灣景區華婦去年遭推倒致死 重啟調查 亞裔領導人促朝仇恨犯罪偵辦
灣景區華婦去年遭推倒致死 重啟調查

灣景區華婦去年遭推倒致死 重啟調查

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05

超人氣

更多 >
餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
招生人數銳減 私立大學現倒閉潮 紐約州疫後至少7所大學關門

招生人數銳減 私立大學現倒閉潮 紐約州疫後至少7所大學關門