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學者談美對台軍售政策：已當作非北約主要盟國對待

中央社台北13日電
福和會13日在台北舉辦「美國台灣關係法45周年—邁向台美關係新里程碑」論壇，民進黨立委陳冠廷（右2）、國策研究院副院長郭育仁（右3）及前國防大學政戰學院長余宗基（左）在下午議程中，談及近年美國多項友台法案與美台發展共同防衛等。中央社
福和會13日在台北舉辦「美國台灣關係法45周年—邁向台美關係新里程碑」論壇，民進黨立委陳冠廷（右2）、國策研究院副院長郭育仁（右3）及前國防大學政戰學院長余宗基（左）在下午議程中，談及近年美國多項友台法案與美台發展共同防衛等。中央社

美國與中華民國於1979年斷交，並立法「台灣關係法」；學者今天指出，無論是軍售內容或是提供軍事援助等，美國目前已將台灣作為非北約主要盟國對待。

台灣民間組織「福爾摩沙共和會」（福和會）今天在台大公共衛生學院，舉辦「美國台灣關係法45周年－邁向台美關係新里程碑」論壇，其中「美國友台法案與美台發展共同防衛」場次論壇邀請退役少將、前國防大學政戰學院院長余宗基、民進黨立委陳冠廷及國策研究院副院長郭育仁等人與談。

郭育仁表示，美國對台過往只有軍售，但從近年透過總統撥款權軍援台灣，去年8月出售台灣F-16戰機「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）等舉措，已將台灣當成非北約主要盟國對待。

郭育仁指出，美國試圖將台灣議題國際化，強調台海和平穩定的重要性，凝聚抗中共識與集體嚇阻，位於日本沖繩的普天間基地、嘉手納基地，都在駐日美軍防衛上扮演重要角色，而第一島鏈自日本九州到台灣南部，則是由各種反艦、防空飛彈所構築的火網所串連。

余宗基表示，美國現在對台灣是戰略模糊底下戰略清晰，例如對台灣進行「對外軍事融資」（FMF），就是美國對盟邦才會有的行為，雖然美國不對台灣外交承認，但是就是比照日本、以色列、南韓等非北約主要盟國對待。

陳冠廷表示，假設2027年對台灣來說是關鍵一年，但立委沒有足夠資訊來告訴民眾為何急迫，因為連立委自己都沒有足夠資訊，尤其國家安全體系過去相對封閉，未來若由文人擔任國防部長，也許是另一個改變的開始。

政治大學國際關係研究中心研究員宋國誠以「台美戰略結盟新時代」發表主題演講指出，台美戰略結盟（coalition）為「台美聯合備戰體系」的建構，應對長期以來中國對台灣的軍事威脅，而備戰是指積極主動的反制作戰，而不是消極被動、無可奈何的本土作戰。

宋國誠說，應對可能為「短、促、急、猛」的台海戰爭，台灣應該自行打造、或台美聯合生產近程、輕便、低廉、迅速的打擊系統，而台灣的整體戰術部署，應以反封鎖、反孤立、反登陸、護航道為4大原則，改變過去本土焦土防衛的設計，且應對中共侵犯台灣，也要組建「專門打擊部隊」，針對中共攻台武器系統或戰術攻勢，以「針對性對打」的原則應對。

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