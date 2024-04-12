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美日菲峰會強調台海穩定 台總統府：國際間高度共識

記者周佑政／台北即時報導
台總統府發言人林聿禪今天表示，台灣欣見美日菲三國領導人對於維持台海和平與穩定的關注及堅定立場，也感謝美日兩國肯定我國對印太區域和平穩定的貢獻。圖／聯合報系資料照片
台總統府發言人林聿禪今天表示，台灣欣見美日菲三國領導人對於維持台海和平與穩定的關注及堅定立場，也感謝美日兩國肯定我國對印太區域和平穩定的貢獻。圖／聯合報系資料照片

總統拜登與菲律賓總統小馬可仕、日本首相岸田文雄舉行峰會，強調台海和平穩定重要性。台灣總統府發言人林聿禪今天表示，台灣欣見美日菲三國領導人對於維持台海和平與穩定的關注及堅定立場，也感謝美日兩國肯定台灣對印太區域和平穩定的貢獻。

美日峰會後發布聯合聲明重申台海和平穩定重要性，並在會後發布的事實文件（fact sheet）中提及台灣對於太平洋島國發展的貢獻，以及後續總統拜登、日本首相岸田文雄及菲律賓總統小馬可仕於11日舉行三方峰會，並於會後發表聲明再次強調「台海和平及穩定至關重要，是全球安全及繁榮不可或缺的要素」。

林聿禪表示，當前威權主義擴張，對區域安全及國際秩序已構成嚴峻挑戰。這次美日峰會及美日菲三方峰會聯合聲明更顯示台海和平穩定的重要性，已是國際間的高度共識。台灣身為國際社會負責任的一員，有能力及意願與國際社會共同合作，並將持續強化自我防衛能力，與理念相近國家攜手維護以規則為基礎的國際秩序，並確保台海和印太區域的自由開放，及全球和平穩定與繁榮，持續為世界貢獻良善力量。

拜登 岸田文雄 日本

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