林佳龍接外長 學者認為對他與賴清德都非首選

林佳龍。圖／聯合報系資料照片

林佳龍將接任外交部長，對此學者認為，林是政治學教授出身，但研究範疇並非國際關係，其出線與其說基於專業，更像是考慮黨內勢力的平衡。對林佳龍本人或賴清德 ，這項人事安排恐怕都非第一志願選擇。不過林佳龍具有國內政治人脈，這是一般職業外交官所無，如果他學習力佳、尊重專業，還是有機會把工作做好。另外，未來蕭美琴副總統勢必在外交決策中占有一席之地，林佳龍與她的關係，也值得觀察。

曾任外交部研究設計委員會主委的政大外交系教授黃奎博說，林佳龍過去資歷，和外交領域關連不大。他在學界研究範疇並非國際關係，而是台灣政治；擔任國安會諮委約兩年，負責業務也非外交；新聞局長是唯一外交相關資歷，但在任不到一年。然而，相關經歷不多，不代表必不稱職，如果他學習力佳、用人唯才、尊重專業，又具備一般外交官欠缺的國內政治人脈，也可把工作做好。

黃奎博也說，民進黨 政府的國安決策重要職務，人選往往非考量專業背景，而是以關係取才。相關部長和國安會秘書長、總統府秘書長之間，同樣幾個人調來調去，也不管部長和秘書長的位階差異，讓人摸不著頭緒。

淡江國際事務與戰略研究所長李大中認為，外交與國安領域，並非林佳龍耕耘重點，其期待的首選職務，應該不是外交部；對賴清德來說，外長人選應該深受其青睞與信任，以林過去與他的關係，也不像第一選擇。這項人事安排的最大因素，應該是考慮黨內派系，外界批評正國會被冷落，在眼下已無其他更佳位置之下，才勉強由林接外交部。

李大中也說，外界普遍認為，未來新政府的外交事務，尤其是重中之重的對美關係，蕭美琴將擔負重要職責。她與林佳龍未來如何分工，也值得觀察。