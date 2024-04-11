傳邱垂正掌陸委會 立委張啓楷：兩岸政策走向有微調可能性

立法委員張啓楷。圖/聯合報系資料照片

台灣總統當選人賴清德 新內閣名單陸續出爐，傳總統府秘書長林佳龍將任外交部長，海基會秘書長邱垂正將掌陸委會。民眾黨立委張啓楷認為，若為真，林上任後是否助於突破台灣外交困境，有待觀察；邱垂正是民進黨 內少數「知中派」，他的出現或許意味新政府未來的兩岸政策走向有微調的可能性。

張啓楷表示，原本組閣呼聲頗高的林佳龍，終於點頭接任外交部長，據說是在總統當選人賴清德與他三次懇談力邀後，才拍板定案，「若非林故作姿態，就是內心確實不想屈就」。

張啓楷分析，林佳龍是耶魯大學 政治學博士，黨政資歷完整，現任總統府秘書長、外交部無任所大使；林走馬上任後，是否能有助於突破台外交困境，或「龍」困淺灘不得志，仍有待觀察。

至於同樣來自學界的邱垂正，張啓楷表示，邱曾擔任陸委會副主委兼發言人長達七年之久，其後轉任海基會秘書長，熟悉兩岸事務，被視為民進黨內少數的「知中派」，作風溫和沉穩。

張啓楷說，邱垂正的出線，或許意味著新政府未來的兩岸政策，存在「微調」的可能性，台海情勢可望出現轉機，國人正密切關注後續的發展。